美中貿易戰 機械工具機業估長期影響小

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）美中貿易戰一觸即發，台灣工具機和機械業者和公會審慎觀察，認為長期對工具機訂單能見度影響小，對中國大陸市場以內需內銷為主，美中雙方會運用智慧避免極端。

美國總統川普簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅。世界兩大經濟體的貿易緊張關係升高，台灣工具機產業界和公會審慎觀察。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中表示，工具機是製造業的基礎，若美中貿易戰升溫，初期2個月到3個月或許對部分工具機廠商來說會有影響，不過廠商為了提高自身獲利、增加產品附加價值，會加速智慧製造投資行為，重整設備系統，提升國際貿易競爭力，長期來看，對工具機廠商訂單能見度的影響小。