美中貿易戰 投顧：台商可布局全球或美國生產

統一投顧董事長黎方國表示，貿易戰下沒有受惠者，只有受害程度高低的差別，川普的動機是「美國優先」與「美國製造」，將加速在中國基地生產的廠商回到美國，台商也會有前往美國設廠的急迫性與必要性。

市場比喻，美中大戰貿易戰是「兩隻大象在打架」，不只兩敗俱傷，還會波及其他市場，台灣處於暴風圈的外圍環流，台商該如何因應？

美國總統川普今天簽署備忘錄，美國將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅，15天後公布清單，有30天公眾評論期。

（中央社記者江明晏台北23日電）美中貿易大戰，台商如何因應？3家投顧董座各有看法，黎方國表示，台商有前往美國設廠的急迫性與必要性；儲祥生認為，台商只能靜觀其變；陳忠瑞則建議台商採取全球化布局。

他進一步說，在中國大陸生產比重低的台灣廠商，如晶圓代工的台積電，有90%的生產基地在台灣就相對受惠；光學元件如大立光，也可能因為在大陸的競爭對手舜宇光學受到制裁，而享有轉單效益。而台灣太陽能與LED則因為和美國打了很久的貿易戰，則有望在這波貿易大戰的氛圍下獲得相對平等的起跑點。

黎方國認為，過去「中國是工廠、美國是市場」的觀念會被打破，全球分工的角色將被模糊，台商夾在兩大霸主之間，如果要做美國生意恐怕就得去美國生產，增加美國當地就業機會，反之亦然。

華南投顧董事長儲祥生表示，台灣廠商是許多科技產品關鍵零組件的主要供應者，若美國針對大陸出口的科技產品課重稅，一定會被牽連。但他坦言，台商沒有因應之道，只能靜觀其變，「兩個大象打架，我們能做什麼？」畢竟台灣在國際上的話語權少之又少。

在全球化的時代，台灣要如何去中國化？他認為，「這是不可能的事」，畢竟台灣只是全球生產鏈中的一小個環節。

他舉例，美國政府因國安考量，阻擋華為手機進入美國市場，全美最大電子零售商百思買（Best Buy）傳將停售華為手機。華為手機是全球第三大，在美國停售，連帶會影響到台積電等華為的供應鏈。

華為在台灣的供應鏈包括台積電、京元電、大立光、玉晶光、彩晶等，涵蓋半導體、光學、面板等重要產業。

瑞展產經董事長陳忠瑞表示，台灣是以外貿為主的國家，受害程度高，但認為台灣很難做出應變，在經濟上去中國化不太可能，但要成為有競爭力的企業，勢必要採取全球化布局，降低對單一國家的依存度。

政府先前號召新南向政策，陳忠瑞認為，新南向的目的就是要降低對中國大陸的依存度，不管是東(美國)、西(大陸)、南 (東協、印度)向都可以，貿易和經濟依存度，對任何一個國家依賴太高，都是不好的現象。

至於美中貿易大戰是否真的會打起來？儲祥生認為，川普目前的作為看起來像是要對選民有所交代，但仍有一段時間的諮商期，這段時間就要看中國大陸的反應，看雙方能否把互相傷害的影響程度下降。不排除中國大陸也會對美國進到大陸的品牌和產品課稅，包括波音飛機、蘋果手機，農產品等。

陳忠瑞觀察，研判川普在「裝腔作勢」的機率大，畢竟貿易戰一打是「大家都受害」。

根據美國貿易代表署（USTR）資料，在關稅部分，USTR打算祭出高達25%的從價關稅（Ad Valorem Duties），受影響的產業將包含航太、資通訊及機械產業。

為平衡美國發起貿易戰帶來的損失，中國商務部正研擬加徵部分美國進口產品關稅，涉及美對中約30億美元出口。其中，水果、無縫鋼管等擬加徵15%；豬肉、回收鋁等擬加徵25%關稅。

市場受到貿易戰烏雲的衝擊，國際股市全跌，美股道瓊重挫724點，歐股跌幅逾1.2%，日韓股市早盤也都應聲下挫，跌幅2至3%。受到國際股市普遍下挫影響，台北股市今天開盤跌247點，加權股價指數為10758點，盤中跌幅收斂，相對亞股強勢。(編輯：趙蔚蘭)1070323