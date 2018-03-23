掃墓長衣褲防蚊液　避免恙蟲叮咬癢不停

清明節將屆，元宵節過後民眾紛紛安排掃墓祭祖，市府衛生局提醒，宜穿著長袖衣褲及塗抹蚊蟲忌避劑，避免恙蟲叮咬，降低感染恙蟲病的風險；若有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師暴露史，以利早期診斷及治療。

依疾病管制署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病的病例發生，每年於4至5月時病例數快速增加，於6至7月到達高峰期，9至10月出現第二波流行，今（107）年全國累計63例恙蟲病確定病例；衛生局指出，台中市累計有6例恙蟲病確定病例，經調查後都有草叢接觸史及山上活動史。

恙蟲病是經由被帶有立克次體恙蟲的幼蟲叮咬而感染，恙蟲幼蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，行經草叢環境且未做好自我保護措施，可能遭恙蟲叮咬而感染。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現無痛性焦痂。