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掃墓長衣褲防蚊液　避免恙蟲叮咬癢不停

記者黃玿琮／台中報導2018/03/23 16:12
▲掃墓時宜穿著長袖衣褲及塗抹蚊蟲忌避劑，避免遭恙蟲叮咬，降低感染恙蟲病的風險。（圖／記者黃玿琮攝2017.3.23）
▲掃墓時宜穿著長袖衣褲及塗抹蚊蟲忌避劑，避免遭恙蟲叮咬，降低感染恙蟲病的風險。（圖／記者黃玿琮攝2017.3.23）

清明節將屆，元宵節過後民眾紛紛安排掃墓祭祖，市府衛生局提醒，宜穿著長袖衣褲及塗抹蚊蟲忌避劑，避免恙蟲叮咬，降低感染恙蟲病的風險；若有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師暴露史，以利早期診斷及治療。

依疾病管制署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病的病例發生，每年於4至5月時病例數快速增加，於6至7月到達高峰期，9至10月出現第二波流行，今（107）年全國累計63例恙蟲病確定病例；衛生局指出，台中市累計有6例恙蟲病確定病例，經調查後都有草叢接觸史及山上活動史。

恙蟲病是經由被帶有立克次體恙蟲的幼蟲叮咬而感染，恙蟲幼蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，行經草叢環境且未做好自我保護措施，可能遭恙蟲叮咬而感染。恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現無痛性焦痂。

衛生局長呂宗學呼籲，從事野外活動可穿著淺色長袖衣褲、長靴及手套等保護性衣物，皮膚裸露部位塗抹含敵避（DEET）成分的防蚊藥劑，避免恙蟲叮咬；離開草叢後應儘快沐浴，並換洗全身衣物，降低感染機會。有關恙蟲病相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，若有相關問題可連絡台中市各區衛生所及衛生局或撥打免費疫情專線1922洽詢。

關鍵字清明節掃墓恙蟲感染
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