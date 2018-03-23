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中央社

美中貿易戰山雨欲來 電信股成資金避風港

中央社2018/03/23 14:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北23日電）美中貿易大戰山雨欲來，台股今天下挫182點，電信股股利豐厚、獲利穩定，向來是資金避風港，外資昨天已悄悄回補電信三雄，買超逾9000張，電信股今天也相對抗跌。

美國總統川普今天簽署備忘錄，美國將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅，15天後公布清單，有30天公眾評論期。

受到美中醞釀貿易戰的氛圍衝擊，國際股市全跌，美股道瓊重挫724點，歐股跌幅逾1.2%，日韓股市早盤也都應聲下挫，跌幅2至3%。受到國際股市普遍下挫影響，台北股市終場收在10823.33點，下跌182.51點。

電信三雄獲利穩定向來是股市資金避風港，由於市場已預期美國總統川普今天簽署備忘錄，外資昨天已悄悄啟動避險，電信三雄獲外資買超逾9000張。

外資昨天分別買超中華電信6443張、台灣大哥大2188張、遠傳電信738張，合計單日買超電信三雄逾9000張，其中，外資對中華電已是連10日買超，對台灣大則是終結連11日賣超轉手買超，遠傳則獲外資連2日買超。

觀察電信三雄今天也相對大盤跌1.66%抗跌，中華電下跌1.5元，收在110元，跌幅1.35%，台灣大下跌1元，收在107元，跌幅0.93%，遠傳下跌0.5元，收在75.1元，跌幅0.66%。

電信三雄近年維持高配息率，中華電信將配息4.796元，配發率95.7%，遠傳將配息3.75元，配發率達113%創新高，法人估計，若台灣大股息破5元，三雄合計將至少發出逾600億元現金。（編輯：鄭雪文）1070323

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