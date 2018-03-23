美中貿易戰山雨欲來 電信股成資金避風港

（中央社記者江明晏台北23日電）美中貿易大戰山雨欲來，台股今天下挫182點，電信股股利豐厚、獲利穩定，向來是資金避風港，外資昨天已悄悄回補電信三雄，買超逾9000張，電信股今天也相對抗跌。

美國總統川普今天簽署備忘錄，美國將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅，15天後公布清單，有30天公眾評論期。

受到美中醞釀貿易戰的氛圍衝擊，國際股市全跌，美股道瓊重挫724點，歐股跌幅逾1.2%，日韓股市早盤也都應聲下挫，跌幅2至3%。受到國際股市普遍下挫影響，台北股市終場收在10823.33點，下跌182.51點。