中國智庫：北京市鐵腕整治市容 黑箱不透明

田禾表示，2017年北京市治理「拆牆打洞」及廣告招牌的「天際線」時，雖然改善了環境，但應當注意方法，官方並沒有做到廣泛諮詢及資訊公開。

（中央社記者邱國強北京23日電）中國社科院學者田禾22日指出，2017年北京市強力整治「拆牆打洞」、廣告招牌時，沒有做到廣泛諮詢及資訊公開，而中國各級政府在治理社會問題時的法治意識，有待加強。

她直指，中國各級政府在治理社會問題時，法治意識有待加強。此外，各級政府監管存在盲點死角，也是最大的問題。像是共享單車的興起，帶來便利的同時也造成混亂，考驗公民的公德心。

田禾說，像是對幼兒園的監管（指紅黃藍幼兒園事件），缺乏「事中監管」，事後又應對不力，嚴重損害了官方的公信力。

北京市2017年先是治理「拆牆打洞」，導致巷弄、胡同內的商號被大規模停業，造成不少外來人口被迫返鄉，在地居民生活不便。同年底大興區違建大火後，北京市又大舉驅逐外來人口及廣告招牌「天際線」，引起強烈反彈，使北京市城市治理手段遭到強烈非議。（編輯：繆宗翰）1070323