多元社會 加拿大公家機關避稱先生小姐

此事經加拿大廣播公司（CBC）報導後，引來諸多回響和批評。保守黨國會議員譏笑說：「政府關注的重要問題，難道只有性別權利嗎？是不是哪天連母親節或父親節都要取消？」

新指令要求直接面對民眾的一線公務人員，排除使用「母親」和「父親」等性別稱謂，改用「家長」（parent) 替代。同時也要避免僅憑顧客外型或聲音特徵使用「先生」、「小姐」等字眼，而應直稱全名或委婉徵詢顧客希望如何被稱呼。

（中央社記者胡玉立多倫多22日專電）「加拿大服務處」（Service Canada）一線員工已收到指令，為避免冒犯跨性別者或特定性別認知人士，今後需使用「中性」稱謂來稱呼洽公民眾。

但同性戀權利倡議團體則表示，非常高興看到這些變化，敦促政府做好員工培訓，讓性別特殊人士更少遇到不愉快和尷尬狀況。

這項指令指稱，「加拿大服務處（專供加拿大民眾申辦護照、駕照、請領各項福利津貼的聯邦機構），反映加拿大人口多元化，確保在制訂政策計劃、服務和舉措時，體現加拿大人利益及價值觀。為避免對特定性別人士出現認知偏見，一線員工需使用不分性別語言或使用指明性別的語言。」

由於不少人對於避免使用「先生」、「小姐」感到相當困惑，聯邦家庭、兒童及社會發展部長杜克羅（Jean-Yves Duclos）昨天特別在推特（Twitter）發文並接受CBC訪談澄清，「一切全看顧客希望如何被稱呼」，如果顧客希望被稱為「X先生」或「X小姐」，員工仍然會這麼做。

杜克羅舉例，以前在諾瓦斯科細亞省（NovaScotia）發生過一個案例，一對同性伴侶為領養孩童申請福利金，結果加拿大服務處員工堅持要知道誰是「母親」、誰是「父親」，否則就不能繼續辦理業務，「現在已是2018年了，我們要有合理的尊重和彈性，來面對各式各樣的家庭情況。」

除了公務員與民眾互動方式發生變化之外，指令也提到，部分公務表格也將有所修改。目前，加拿大人申辦護照已可在性別欄中填寫「X」，不表明性別。（編輯：王同禹）1070323