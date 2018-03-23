金大廈門理工締姊妹校 共創雙贏

金大主任秘書呂立鑫今天受訪表示，金大校長黃奇率理工學院院長馮玄明、講座教授周陽山、土木系主任林世強、國際暨兩岸中心主任劉燈鐘和專員鄭大行等人歡迎廈門理工人員。兩校主管針對未來合作事項，達成多項共識。

金大發布新聞稿表示，廈門理工學院校長朱文章最近帶領廈門理工港澳台辦主任鄭慧、規劃與品質管理處處長劉芸、訊息中心主任陳旭輝、海峽商貿學院院長陳占葵、計算機學院院長朱順痣和辦公室黃小芳等人造訪金門大學。

黃奇表示，金大立足於金門島，是台灣最年輕的國立大學，而且是台灣與大陸距離最近的大學，在教育部、金門縣政府、金門鄉親、僑親和全體師生共同努力下，得到國內外各界的認同與讚賞。

黃奇說，強化師生與外界的互動，金大與台灣、中國大陸、全球各知名大學都建立學術合作關係，師生都可透過這個途徑與世界接軌。

朱文章則指出，廈門理工學院創建於1981年10月，是一所福建省屬公立本科院校，2004年，經大陸教育部的批准正式升格為本科院校。在文、理、工、經、管、藝等多個學科門類共有17個系（部、院）、40餘個本科專業。

隨著「建設海峽西岸經濟區戰略」以及廈門市「十一五」新一輪跨越式發展戰略的實施，朱文章提到，廈門市在海峽西岸經濟區建設中的重要中心城市地位持續提升，對台區位優勢將更加明顯，發展前景也將更加光明。

廈門理工希望能加強與金大多面向的合作關係，以得天獨厚的區位優勢為基礎，成為地方服務、經濟發展和海峽兩岸教育合作的典範。

朱文章表示，對於這次兩校的合作案，近期內會針對教學、科研、學生學習等方面，進行多項具體交流方案，讓兩校合作能成為兩岸大學的新典範。（編輯：梁君棣）1070323