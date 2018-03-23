屏基7-11合作 老照片傳統技藝延緩失智

「台灣智作」教室是屏基與7-ELEVEN合作的「及早救智計畫」裡的項目之一，「及早救智計畫」自2015年起實施，利用零錢捐募款在屏東30多個門市建立「好鄰居健康教室」活動、設置「智慧健康量測站」、以及友善候車站等。

「這是勇士的頭飾，有很多山豬牙裝飾，表示他很會打獵」，「這是百合，在魯凱族和排灣族裡象徵女孩的貞潔」，兩名70多歲輕度失智的排灣族柯姓和潘姓老奶奶，今天在「台灣智作」教室裡，教小朋友認識原住民傳統文化，並且教小朋友製作頭飾花環。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）屏東基督教醫院與7-ELEVEN合作推出「台灣智作」教室，今天在屏東市自孝門市舉辦「憶起手作」活動，用老照片及教傳統技藝，讓失智老人保有能力，延緩失智。

為了在屏東三地門鄉建置全台第一個「偏鄉失智友善模範社區」，屏基今年2月起陸續開辦「失智友善課程」，同時推動「台灣智作」教室，利用小朋友擔任「小小店長」模式，讓失智老人教導小朋友傳統技藝，老幼共學下，讓傳統技藝可被傳承，並維持失智長輩尊嚴、延續生命價值。

屏基表示，「台灣智作」教室已開辦多堂課程，今天在屏東市的門市除了原住民失智老人的傳統技藝傳授外，也舉辦「從前，從前」老照片展，邀請市區的平地失智老人說老照片的故事。

91歲的郭伯伯以前是空軍飛機維修技師，還去過美國受訓，是當時唯一的亞洲學員，結訓畢業時還獲頒「最佳進步獎」，談起這段往事，郭伯伯臉上滿是驕傲。

屏基表示，郭伯伯過去的眷村生活與他密不可分，透過老照片展出的眷村往日風情，讓郭伯伯分享還烙印在記憶裡的生活，也帶領年輕人重遊老眷村。

屏基董事長劉侃表示，「台灣智作」教室及「從前，從前」攝影展，都是要鼓勵大眾接納失智症長者此時此刻的模樣，重視他們仍然保有的，一同珍藏回憶，預防失智。（編輯：梁君棣）1070323