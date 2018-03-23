看電影送男神　蘇志燮來台舉辦多場放映問候

南韓藝人蘇志燮有「羅曼史男神」之稱，近日即將訪台，他應車庫娛樂邀請來台宣傳電影新作《雨妳再次相遇》，首度為電影作品訪台。該電影改編自市川拓司經典小說作品，導演李章焄與男主角蘇志燮將在27日晚間6點半現身台北樂聲影城廣場的首映會暨訪台記者會。不僅如此，蘇志燮為了許久未見的台灣粉絲們，還會出席28、29日連續兩天高達11個特別放映場的舞台問候。

蘇志燮在《雨妳再次相遇》中飾演宇振，曾獲得亞太影后、青龍影后、大鐘影后的孫藝真飾演宇振的妻子秀雅，秀雅因病離世留下一本繪本給兒子知浩，知浩深信母親秀雅會在梅雨季來臨時，回到他們身邊，沒想到秀雅竟真的不可思議地出現在他們面前，但失去了所有記憶。三人重溫開心的家庭生活，宇振與秀雅也再度陷入熱戀，但最後三人是否幸福相守？則有待觀眾親自解答。