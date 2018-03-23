NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈醉男賴帳還動粗　爆乳妹胸被捏瘀青原民實驗小學博屋瑪　登上國際媒體理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
娛樂

看電影送男神　蘇志燮來台舉辦多場放映問候

記者吳維書／台北報導2018/03/23 14:29
▲蘇志燮（右）與孫藝真大談唯美戀。（圖／車庫娛樂提供 , 2018.3.23）
▲蘇志燮（右）與孫藝真大談唯美戀。（圖／車庫娛樂提供 , 2018.3.23）

南韓藝人蘇志燮有「羅曼史男神」之稱，近日即將訪台，他應車庫娛樂邀請來台宣傳電影新作《雨妳再次相遇》，首度為電影作品訪台。該電影改編自市川拓司經典小說作品，導演李章焄與男主角蘇志燮將在27日晚間6點半現身台北樂聲影城廣場的首映會暨訪台記者會。不僅如此，蘇志燮為了許久未見的台灣粉絲們，還會出席28、29日連續兩天高達11個特別放映場的舞台問候。

蘇志燮在《雨妳再次相遇》中飾演宇振，曾獲得亞太影后、青龍影后、大鐘影后的孫藝真飾演宇振的妻子秀雅，秀雅因病離世留下一本繪本給兒子知浩，知浩深信母親秀雅會在梅雨季來臨時，回到他們身邊，沒想到秀雅竟真的不可思議地出現在他們面前，但失去了所有記憶。三人重溫開心的家庭生活，宇振與秀雅也再度陷入熱戀，但最後三人是否幸福相守？則有待觀眾親自解答。


▲蘇志燮首度為電影作品訪台。（圖／車庫娛樂提供 , 2018.3.23）

《雨妳再次相遇》「蘇志燮訪台首映會」與「蘇志燮訪台問候特映場」預計25日下午1點起，在車庫娛樂官網開始售票，而車庫娛樂「GaragePlay 電影護照」會員可在25日上午10點起優先劃位購票，舉凡此次訪台首映會與特映場，購票即贈《雨妳再次相遇》蘇志燮訪台限定紀念票與驚喜小禮。

friDay影音將在28日下午4點10分特別舉行一場「friDay影音x蘇志燮 《雨妳再次相遇》3/28訪台特別出席場」，將於friDay影音線上開賣，更多詳情請上friDay影音官網查詢。《雨妳再次相遇》4月4日在台溫暖上映。

關鍵字蘇志燮雨妳再次相遇訪台
謝金燕螞蟻腰這樣練　喘息聲超害羞邵雨薇加盟新東家　預計年底出新輯

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan