影音／高雄市119智慧化　派遣零時差

高市消防局119勤務指揮中心主任林原興表示，系統啟用後縮短民眾報案後救難人員到場時間、有效掌握災害情資、救援更有效率，106年更在消防署辦理各級消防機關救災救護指揮中心執勤人員表揚實施計畫中，得到唯一的特優獎項，榮獲全國第一。



▲救災人員出勤透過平板電腦獲取資訊更精準。（圖／高市消防局提供）

「119救災救護行動指揮派遣系統」是高雄市政府消防局延續「高雄市119行動報案APP」後，結合資通訊軟硬體與雲端物聯網技術研發之整合式派遣系統，改善原系統不足的地方，更符合救災需要。



▲救護人員出勤透過平板電腦還有導航功能。（圖／ 高市消防局提供）

這套行動智慧派遣系統，整合民眾報案使用的「119行動報案APP」，以及119救災救護指揮中心使用的「案件受理派遣系統」、「電子車隊管理」，並結合隨車搭載平板的「分隊及指揮官行動派遣系統」，串聯起高雄市完整之救災救護網絡，功能龐大且完備，消防局表示該系統具有「報案定位及現場影像即時掌握」、「智慧模組派遣戰力」、「救災車隊雲端管理」、「即時影像同步情資」、「智慧導航及最佳路徑運算」及「整合跨單位資訊平台」六大特點。



▲高市消防局119派遣系統智慧化。（圖／高市消防局提供）

高雄市政府消防局局長陳虹龍表示，119從受理到派遣分秒必爭，從105年開始四年的規劃建置「119資通訊系統汰換案」逐年完成，自119系統精進後，無論在受理派遣或是分隊扺達現場，都更顯精確有效率，做到『減少受理派遣時間，縮短救災救護反應時間』，達到運用現代化科技『精準到位．效率派遣』的目標。