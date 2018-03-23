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娛樂

圖輯／邵雨薇加盟新東家　預計年底出新輯

圖輯／記者林調遜2018/03/23 14:29

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

  • ▲邵雨薇加盟寬宏藝術，並預計年底發行第一張個人專輯。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

邵雨薇加盟寬宏藝術，新東家今（23）日特別舉行加盟記者會，並且宣布邵雨薇年底將發行第一張個人專輯，一圓她歌手夢。邵雨薇也期待讓喜歡她的粉絲看到不一樣的邵雨薇。

關鍵字邵雨薇寬宏藝術
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