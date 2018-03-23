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台日友好　科大聯手實習飯店花蓮賑災

記者黃守作／高雄報導2018/03/23 15:16
▲高苑科技大學海外教育夥伴─日本四國德島縣大步危溫泉飯店社長大平克之(左)感念該飯店當年受311大地震影響捐款相助，為報恩伸出援手募款捐花蓮震災。(圖／高苑科技大學提供)
▲高苑科技大學海外教育夥伴─日本四國德島縣大步危溫泉飯店社長大平克之(左)感念該飯店當年受311大地震影響捐款相助，為報恩伸出援手募款捐花蓮震災。(圖／高苑科技大學提供)

高苑科技大學海外教育夥伴─日本四國德島縣大步危溫泉飯店社長大平克之感念該飯店當年受311大地震影響捐款相助，為報恩伸出援手募款捐花蓮震災，由高苑科技大學主任秘書張宗翰代為轉交。

花蓮地區發生強震後，隨即被外媒所關注，除了全台為花蓮加油投入救災外，許多日本民眾也紛紛伸出援手，透過各種管道表達關心與支援之意，日本四國地區的大步危峽蔓納卡溫泉飯店日前也透過高苑科技大學捐款15萬日圓，表示希望能盡一己之力。

高苑科技大學主任祕書張宗翰表示，大步危峽蔓納卡溫泉飯店位於日本四國的德島縣，而其名大步危乃當地有名的溫泉區，該飯店有30間客房可招待約100名客人，屬於中小型溫泉飯店，其特色除了溫泉外，就是緊鄰大步危峽谷，搭乘遊船可暢遊峽谷欣賞陡峭四壁的風光，以及多變的四季。

張宗翰指出，該飯店是該校的海外實習機構之一，已合作多年，日前該校輔導老師到該飯店探視實習的3位學生時，該飯店社長大平克之委託老師帶回花蓮大地震後於飯店內設置募款箱所募得之金額，並分享該次募款時，曾有附近小學的小學生帶來撲滿捐出自己所有的存款。

張宗翰並指出，該飯店當年受311大地震影響，業績慘淡之時，有12位台灣觀光客前往投宿打氣，還捐款12萬日幣相助，大平克之社長感念在心，每當有台灣觀光客前往，必熱情招待，南台灣發生大地震時，他也曾透過該校捐贈10萬日圓賑災。

關鍵字高雄
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