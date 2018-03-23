廣編／銀座白石日式匠人工藝精神　堅韌不朽伴你永恆

白色情人節是男性回覆女性浪漫心意的日子，擁有三重鑽石認證，GIA、Sarine Light及CGL的日本婚鑽戒首席GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石為每位擁有心儀對象的男性，特別推出日式匠人工藝不朽永恆的鑽戒系列，將最好的心意送給最美麗的她! 銀座白石採用獨家「硬柏金」技術打造的精緻典雅鑽戒款式， Solstice至點對戒、Radiant Days、Aigle、Carrelet以及Plume系列日式精細工藝，能於細節處見到日本匠人對專業的堅持，以更高規格材質的硬柏金結合浪漫愛情故事主題精雕出細緻恆久的設計。除了精美鑽戒之外，GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石更於台北東區旗艦館三樓VIP空間收藏日本名流偶像配戴的夢幻真鑽皇冠收藏，周末時開放民眾參觀瀏覽。浪漫白色情人節不妨牽著心愛的她一同前往台北銀座白石旗艦館欣賞精美日式大師工藝真鑽皇冠。

三月白色情人節為男性回禮、傳達心意的節日，特別適合以精緻典雅的禮物詮釋浪漫，表達出對「她」的寵愛。在鑽石的採用，GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石以高於業界水平規格擁有GIA、Sarine Light及CGL三項專業鑽石認證，除了傳統鑑定GIA 4C之外，更能評量鑽石火光以及象徵完美切工的「八心八箭」。GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石於工藝手法及鑽石挑選，皆採用來自日本的最高標準，將最高品質的珠寶美鑽呈獻給每位顧客。

GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石不僅聞名於品牌婚鑽戒，真鑽皇冠的工藝也聞名全球。鑽石皇冠在日本為結婚必要配件，是神聖而純潔的存在，相較於歐系皇冠的華麗，GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石的皇冠蘊含日式典雅的氣質，並強調細節的精緻。在日本被許多知名日劇指名，從戶田惠梨香、長澤雅美、常盤貴子到橋本奈奈未等知名藝人都曾經在日劇中佩戴過GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石真鑽皇冠，象徵GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石在日本重要的地位，也完成許多女孩期盼變成公主的幻想。

日本鑽戒領導品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石特別推出台灣限定設計婚戒款式「Solstice 至點』以滿足台灣消費者需求。採用獨家硬鉑金技術結合氣質高雅的玫瑰金，兩種不同顏色與材質，象徵季節中夏至與冬至兩個季節點的結合，代表不同個體的兩人，透過象徵愛情永恆的鑽戒而結合在一起。