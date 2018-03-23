謝立功抗議深澳廠過關 林右昌指選舉動作

林右昌表示，深澳電廠對基隆最大的衝擊，不是使用何種燃料而是卸煤碼頭，他在2009年參選基隆市長時已明確表態反對，也是因為當初的努力，這次環差案把原本要設在基隆市蕃子澳灣的卸煤碼頭排除，「謝立功要用功一點。」

抗議結束後，林右昌在市府記者室舉行記者會指出，謝立功的舉動不是在關心環境問題，而是在搞政治、搞選舉，深澳電廠位在新北市，就連新北市長朱立倫也不反對電廠的興闢，深澳地區居民傾向選擇燃煤電廠，謝立功如果真的關心應該先找朱立倫溝通，「我是基隆市長，不是新北市長」。

（中央社記者王朝鈺基隆市23日電）國民黨基隆市長提名人謝立功等人今天前往基隆市府抗議，要求市長林右昌表態反對深澳電廠環差案，一行人一度試圖進入市長室但遭攔阻。林右昌事後說，謝立功的動作是搞選舉。

林右昌說，基隆最大的污染源其實是協和發電廠，國民黨在基隆執政將近60年什麼都沒做，他可以很自豪地說上任3年多得到很大的改善，大家可以相比馬上就能判別。

林右昌指出，謝立功上次選舉帶人衝撞他的競選總部，這次又試圖衝進市長辦公室，「我想也不是什麼太稀奇的事」，本來還期待是場高水準的君子之爭，但看起來謝立功並不是有水準的候選人，希望不要再發生。

謝立功上午與多名市議員在基隆市政門口高舉「反空污要健康」、「請林市長別只會聽中央的話」，高喊「電廠重開，市長下台，林右昌下來說清楚」，並上演行動劇表達抗議。

謝立功表示，深澳電廠已經停了12年，全世界趨勢都是不再燃煤，民進黨政府卻選擇污染最高的燃煤，嚴重傷害人民健康，深澳電廠一旦重啟，不只基隆市，包含宜蘭、台北、桃園、新竹都會受到影響，希望林右昌站在維護市民健康的立場，勇敢站出來向中央錯誤決策說不。

謝立功等人表達完訴求後，不滿市府只派科長接受陳情書，一行人跑到市府2樓市長室門口要求林右昌出面但遭警方阻擋，最後由行政處長楊松年代表接受。謝立功說，未來還會發動連署、公投，甚至不排除更激烈的抗爭。（編輯：卞金峰）1070323