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中央社

科技部率團訪矽谷 談人工智慧交流

中央社2018/03/23 14:27
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者張克怡舊金山22日專電）科技部次長許有進本週與台灣4大人工智慧研究中心代表抵矽谷訪問，希望與美國創新公司連結，提升創投資源、促進交流與合作機會。

許有進與台大、成大、清大和交大的人工智慧（AI）研究中心負責人，今天在駐舊金山辦事處舉行記者會，介紹台灣AI發展現況及未來方向。

許有進表示，科技應融入生活。發展AI對台灣是難得且有利的機會。應整合學術界、研究、科技界及國際資源，以要做就要做到世界第一的決心勇往直前。

他表示，90年代台灣在信息技術（IT）和信息溝通（IC）上奠定雄厚基礎，發展出完整資訊及通訊科技產業鍊，在全球硬體設備供應已有舉足輕重的地位。

現在是發展人工智能年代，2018為科技部人工智慧實踐年。台灣去年投入160億台幣，將透過5大戰略全力推動人工智慧（AI）。

許有進說明，目前已推出包括建構AI主機、設立AI創新研究中心、打造智慧機器人、半導體射月計畫與科技大擂台等5大策略。期待打造由人才、技術、場域及產業結構而成的新生態，引導台灣成為AI發展重鎮。

清大教授林永隆表示，台灣4大創新研究中心有不同專精的主題；台大中心以全幅健康照護研究為主，清大以智慧製造為主，以AI主機打造高速網路中心，交大著重在AI研究，成大專精生技醫療計劃。

許有進指出，AI不是產業，產業需要AI。未來AI將支持台灣多種產業發展，包括製造、醫療、金融及服務等領域，可望提高整體經濟競爭力。

科技部在18至27日的矽谷行中，將參訪AI新創公司及國際大廠，還觀摩自駕車、高效能運算、機器人、醫療、機器視覺與虛擬實境等領域最新發展。（編輯：廖漢原）1070323

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