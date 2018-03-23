科技部率團訪矽谷 談人工智慧交流

（中央社記者張克怡舊金山22日專電）科技部次長許有進本週與台灣4大人工智慧研究中心代表抵矽谷訪問，希望與美國創新公司連結，提升創投資源、促進交流與合作機會。

許有進與台大、成大、清大和交大的人工智慧（AI）研究中心負責人，今天在駐舊金山辦事處舉行記者會，介紹台灣AI發展現況及未來方向。

許有進表示，科技應融入生活。發展AI對台灣是難得且有利的機會。應整合學術界、研究、科技界及國際資源，以要做就要做到世界第一的決心勇往直前。

他表示，90年代台灣在信息技術（IT）和信息溝通（IC）上奠定雄厚基礎，發展出完整資訊及通訊科技產業鍊，在全球硬體設備供應已有舉足輕重的地位。