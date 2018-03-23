勞長突襲勞檢桃機擴建工程 6缺失罰36萬

（中央社記者余曉涵台北23日電）勞動部長許銘春今天帶隊突襲勞檢桃園機場二航廈擴建工程，共發現11項缺失，其中6項擬開罰36萬元，並有5處要求停工，包含內外側施工架，格柵平台開口未設護欄等。

勞動部今天實施事業單位督導檢查，由許銘春帶隊突襲檢查桃園機場二航廈擴建工程。她說，桃機的相關工程都是勞檢的重點對象，從民國105年起已經有30次的勞檢，也要求停工7次，裁罰100多萬元。

許銘春表示，檢查目的主要督導事業單位可以加強高風險作業的安全跟防災作為，並落實自主管理。政府的勞檢是最後防線，最重要的是雇主的第一線把關，希望透過政府、雇主跟勞工的三方協力，把工地安全做到最好。