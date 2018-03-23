NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈原民實驗小學博屋瑪　登上國際媒體中美貿易戰　經濟部：加速內需投資理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

勞長突襲勞檢桃機擴建工程 6缺失罰36萬

中央社2018/03/23 14:32
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者余曉涵台北23日電）勞動部長許銘春今天帶隊突襲勞檢桃園機場二航廈擴建工程，共發現11項缺失，其中6項擬開罰36萬元，並有5處要求停工，包含內外側施工架，格柵平台開口未設護欄等。

勞動部今天實施事業單位督導檢查，由許銘春帶隊突襲檢查桃園機場二航廈擴建工程。她說，桃機的相關工程都是勞檢的重點對象，從民國105年起已經有30次的勞檢，也要求停工7次，裁罰100多萬元。

許銘春表示，檢查目的主要督導事業單位可以加強高風險作業的安全跟防災作為，並落實自主管理。政府的勞檢是最後防線，最重要的是雇主的第一線把關，希望透過政府、雇主跟勞工的三方協力，把工地安全做到最好。

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉補充，只要工地現場部分提出復工申請，就會派員進行復工檢查，符合相關標準才會允許復工，未來也會不定時突襲檢查，以保障勞工安全。

根據勞檢結果截至中午為止發現的11項缺失，其中裝修工程的「內外側施工架，格柵平台開口未設護欄」、「一、三樓堆高機未制動（未剎車）」；水電工程的「一、四樓鋼瓶、有機溶劑等未有危害標示、安全資料表及化學品清單」、「格柵平台開口未設護欄、護蓋或安全網」、「電焊機未絕緣包覆」；設備工程的「施工架、輸送帶、樓梯開口未設護欄、護蓋或安全網」等6項擬開罰新台幣36萬元。(編輯:孫承武)1070323

陸海警船 3個月6度駛入釣...外媒測7分鐘被抓 中國16...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan