賺很大？平價小火鍋食材成本曝光　網：一鍋30

該名網友在文中表示：「這兩天突然變好冷啊！天氣冷當然就是要吃火鍋啊」，並提到平價小火鍋一鍋售價 110 元，有牛、豬肉各 3 片，以及高麗菜、火鍋料、冬粉、雞蛋、豆皮等食材，另外白飯和紅茶無限供應，隔壁桌的客人甚至一次就吃了 5 、 6 碗白飯。

平價小火鍋含有肉片、主食及豐富配菜，價格經濟又實惠。一名網友在批踢踢「 Gossiping 」看板中好奇詢問，想知道 CP 值超高的小火鍋，利潤究竟為何。

他接著說：「這時我就困惑了，這看起來 CP 值超高的小火鍋，利潤到底有多少？有沒有火鍋系幫解惑一下？」

文章一推出，立刻掀起一陣熱議，不少網友指小火鍋的食材成本其實很低，「 110 ／ 4 ＝ 27.5 食材成本就這樣」、「每個老闆不一樣，我親友他賣一鍋 150 ，料錢他抓 30 左右」、「成本大概 30 ，所以我一直覺得很納悶，為什麼一堆阿呆會跑去吃，都是些劣質火鍋料，最低等級的冷凍肉片」、「食材成本大概都在三成左右，剩下的是其他開銷」、「量大壓低成本」。

不過也有網友表示，除食材之外，店租、人事成本、瓦斯費等也要計算在內，「你自己備料煮一次連瓦斯都要錢就知道」、「員工成本比食材高多了，小店根本請不起人」、「最昂貴的成本只有一個，租金，各位吃到的都是新鮮的租金」、「也不能這樣比，小火鍋自己弄很麻煩欸」、「貴店租，人事，水電瓦斯，食材相對便宜」。