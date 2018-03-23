CD和黑膠唱片打敗數位音樂下載 但串流媒體依舊主宰

當然，與近年來接管音樂產業的串流媒體帶來的收入相比，這兩者都顯得微不足道。在 2016 年，串流媒體收入首度超過音樂產業半數，並且成長速度一直持續到 2017 年。去年，全部音樂產業收入中有近三分之二（超過 57 億美元）來自串流媒體，增長了 43%。

來自美國唱片業協會 (RIAA) 最新發布的 2017 年年終報告的統計數據顯示，去年數位下載量下降至 13 億美元，而實體唱片雖然也在下降，但僅下降至 15 億美元。

串流媒體音樂正在接管唱片產業，從以下這個現象就可以看出：數位下載銷售在過去幾年中下降很多，現在它們比 CD、黑膠、和其他實體唱片的銷售量還低，這是自 2011 年以來沒有出現過的情況。

這是由於 Spotify 和 Apple Music 等訂閱服務日益流行。但事實證明，有個快速增長的串流媒體服務新類別，可能很快成為該產業的一件大事。他們被稱為「限定載具付費訂閱」，它們基本上是訂閱串流服務，但附帶某種主要限制。例如，亞馬遜銷售每月 4 美元的無限音樂訂閱，但只能在單一 Echo 上播放。潘多拉的付費電台服務 Pandora Plus 也屬於這一服務類別。

儘管這一類別並未受到關注，但它在 2017 年占用戶市場份額的 14%，高於 2016 年的 11%。這聽起來很小，但它在收入方面同比增長了 125%，從 2.63 億美元增至 5.92 億美元，比黑膠唱片還大。對於一個可能大幅成長的次級市場而言，主要是拜 Echo 的暢銷流行所賜。亞馬遜的串流媒體服務直到 2016 年年底才開始提供，所以它很可能是大幅成長的主要原因。

亞馬遜音樂副總裁 Steve Boom 在聲明中表示，使用 Alexa 功能的設備接收串流傳輸的音樂總時數今年已經翻了一倍。「在美國，今年以來已經有半數以上亞馬遜音樂聽眾使用語音控制，與去年同期相比，透過 Alexa 的設備傳輸亞馬遜音樂的總時間翻了一倍。亞馬遜音樂聽眾喜歡用 Alexa 聽音樂。」

去年，付費訂閱音樂收入成長了 55%，而廣告支持的串流音樂收入成長了 35%。兩者的持續成長導致音樂產業連續第二年整體收入成長，達到 87 億美元。重返 2008 年的水平，這對音樂產業來說是一個明顯的跡象，尤其是訂購服務並未放緩。但是 RIAA 指出，該產業的收入仍然低於峰值水平 40%，實體銷售額和數位下載量仍然繼續下降。