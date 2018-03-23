中美貿易情勢緊張 蘋果、谷哥、IBM執行長將前往中

中國發展高層論壇從 2000 年開始舉辦，是中國政府高層領導、全球商業領袖、國際組織與中外學者之間重要的對話平台，蘋果 (AAPL-US) 執行長 Tim Cook、谷歌 (Googl-US) 的執行長 Sundar Pichai 和 IBM(IBM-US) 執行長 Ginni Rometty 都將出席。

全球兩大經濟體美國與中國的貿易情勢緊張，但這不減美國科技巨頭欲在中國拓展業務的目標，包含蘋果、谷歌與 IBM 的執行長，本週末都將前往北京參與中國發展高層論壇 (CDF)，希望與中國政府關係建立更良好的關係。

庫克 (Tim Cook) 今年將聯合主持此論壇，在所有科技公司中，蘋果對中國的依賴相對性較高，僅管蘋果旗下的智慧型手機其 iPhone 與其他設備在中國依舊銷售良好，但該地區的營收卻在上一財務年下滑。

在去年的論壇上，IBM 公司與中國萬達集團旗下合作，雙方將在雲端部分進行合作，IBM 期望能擴展在中國的市場，但隨著萬達雲解散，雙方合作案估計將泡湯。

Google 方面，在 2010 年因為中國政府對搜尋結果的審查，而退出中國市場，該公司在近年來一直嘗試重返中國，但進展不顯著。

若是中國與美國之間爆發貿易戰，那麼美國科技公司進入中國，將面臨更大的障礙。美國總統川普 22 日宣布，將對總價值 500 億美元的中國進口產品，課以 25% 的稅收，而這些產品包含科技與通訊設備。中國則擬對 128 項美國進口產品課稅，總額約為 30 億美元。

創投公司 Loup Ventures 的 Gene Munster 在週四透過電子郵件表示，如果中國要對美國產品進口課稅報復，可能會對蘋果約 15％的業務產生負面影響。

高通的執行長 Steve Mollenkopf 將出席論壇，但取消了他將發表談話的計劃，稍早彭博社報導指出，知情人士透露，在批准高通收購恩智浦前，中國監管機構希望高通能對本土公司有更多的保護，並提出更好的補救措施。

中國是全球最大的智慧型手機市場，也是高通手機晶片的重要客戶。在 2015 年，高通同意支付罰款，並承諾將收取中國客戶更低的價格後，該公司重新獲得在中國的技術授權協議。