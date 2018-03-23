感受神奇魔幻　馬戲團竹縣演出

文化局長張宜真表示，《奧列的奇幻旅程》改編自丹麥作家安徒生筆下的夢神，是一段關於夢神奧列和小男孩馬弟的故事；夢神奧列是一位能夠回溯時光的神奇老人，他藉由魔法來幫助主角馬弟回到過去，面對自己曾犯下的錯誤，並且克服自己的恐懼。整場演出中都沒有台詞和對話，演員藉由肢體及馬戲元素，包含雜耍棒、大鐵環、雜耍帽、小丑及默劇等來呈現劇情內容，帶給觀眾豐富的想像空間。

2017年場場爆滿的FOCA福爾摩沙馬戲團《奧列的奇幻旅程》再度上演，2018年擴大全台七個城市巡迴演出，首站將於24日、星期六晚上在新竹縣政府文化局演藝廳奇幻登場，縣長邱鏡淳歡迎鄉親朋友大手牽小手，感受神奇的魔幻馬戲之旅。



▲FOCA福爾摩沙馬戲團在新竹縣文化局演出《奧列的奇幻旅程》。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.23）

創作從兒童的角度發想，透過馬戲與劇場表演，將生活教育融合在美感教育裡，同時也試圖探討，無論對於大人還是小孩，每個人在成長過程中，都曾體會過期望與現實間的落差。幼時單純的夢想，在「轉大人」的過程中，常受到層層考驗，如果時光可以倒流？你想改變什麼?如果過去可以重來？你會做出什麼不同的選擇？

FOCA福爾摩沙馬戲團將於三月份到九月份，二度進行台灣巡迴演出，帶來2016年在高雄春天藝術節首演的兒童馬戲作品《奧列的奇幻旅程》，由藝術總監李宗軒擔任導演，配合今年擴大巡迴，曾擔任電影《血觀音》、舞台劇《Q&A》音樂設計的柯智豪老師特別為作品重新編曲，讓音樂的色彩更加豐富；2018年的巡迴版本也首度加入雜耍道具「立方體」的演出，相信會帶給觀眾全新的視覺感受。