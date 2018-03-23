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娛樂

邵雨薇30歲前不能嫁　羞認最近一次被告白：立昂吧

記者吳雨婕／台北報導2018/03/23 15:15
▲邵雨薇羞認最近一次被告白的對象是張立昂。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）
▲邵雨薇羞認最近一次被告白的對象是張立昂。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

藝人邵雨薇在演出許多戲劇作品後，終於重拾歌唱夢想，今（23）日在台北舉辦加盟寬宏藝術的記者會，現場她提到喜歡聽徐佳瑩的歌，更笑說徐佳瑩的歌曲是她的國歌。

邵雨薇預計將在今（2018）年冬天發片，現場她謙虛表示自己是歌壇新生，提到徐佳瑩、林宥嘉的歌曲都非常喜歡，「盧廣仲的歌我很愛唱，我比較喜歡聽憂鬱的歌，不太喜歡聽重節拍的音樂。」至於有沒有向其他人請益進軍歌壇的技巧？她害羞透露：「我好像沒有告訴太多人這件事情，等到之後要做的時候再跟大家講。」


▲邵雨薇預計將在今年底發片。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

邵雨薇把歌唱視為30歲以前想要完成的夢想，她提及另外一個夢想是打工遊學，但因為要花很長一段時間，暫時把這個想法擱置。媒體詢問她會不會期待30歲以前擁有好姻緣，她想了一下才開口：「現在太忙了，而且我媽說30以前不能嫁出去。」原因是媽媽希望女生要獨立，懂得保護自己。自認對感情遲鈍的她透露，現在沒有人追求，至於最近一次被告白，邵雨薇思考許久才小聲地回答：「就......立昂吧。」

先前邵雨薇捲入感情紛爭中，一時鬧得風風雨雨，媒體開玩笑詢問事情發生的時候是不是聽〈失落沙洲〉？邵雨薇聞言笑開懷，「沒有啦！我是一個不會一直沉浸在低落情緒的人，頂多就是覺得『怎麼被傳成這樣』，然後邊舉啞鈴。」也許是看淡整件事，她雲淡風輕地表示，該澄清的都說了，其實不需要一直去糾結。


▲邵雨薇自認是個不會沉浸在低落心情裡的人。（圖／記者林調遜攝，2018.3.23）

關鍵字邵雨薇張立昂
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