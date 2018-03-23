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中央社

美中貿易開戰 徐旭東：中國製造難取代

中央社2018/03/23 14:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者黃雅娟台北23日電）美中貿易開戰，誰能在中間得利？遠東集團董事長徐旭東今天表示，貿易衝突有很多灰色地帶，走到商店裡面，許多東西都是Madein China，「一下子要取代掉不容易」。

美國總統川普22日宣布將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵高關稅；美中貿易關係緊張情勢升溫。

為平衡美國發起貿易戰帶來的損失，中國商務部正研擬加徵部分美國進口產品關稅，涉及美對中約30億美元出口。其中，水果、無縫鋼管等擬加徵15%；豬肉、回收鋁等擬加徵25%關稅。

對於美中貿易戰可能帶來的影響，遠東集團董事長、同時也是工商協進會常務理事徐旭東接受媒體訪問時表示，根據上週在美國的瞭解，影響不到1%，約0.5%。徐旭東認為，川普要消弭500多億美元的貿易逆差，遵守競選承諾「很正常」。

徐旭東認為，全世界都希望經濟有所成長，現在世界連線太快，一個動作就引起全球股市反應這麼快、影響這麼大，大家都應該學習如何因應這麼大又快速的變動。

外界認為可能對紡織業造成影響，徐旭東表示，現在功能性的紡織在美國需求很大，「希望（影響）不要那麼大。」

至於美中貿易戰誰會得利？徐旭東笑著說，「這是很有趣的問題」。因為理念、執行方向是不同面向的問題，如果真正執行，間接影響到美國商業消費買氣，對選民也不是很好。他認為，貿易衝突並非「黑就白、白就黑」的問題，有很多是灰色地帶。

徐旭東分析，走到商店裡面，看到販售的東西都是Made in China，「一下子要取代掉不容易」。

至於遠東新紡織到美國設廠，是不是為了類似原因避險，徐旭東認為，將來美國的原料在全世界是最具競爭性的，加上分散原則，不能所有來源都倚賴地緣政治不穩定的中東，所以「很單純」。（編輯：張均懋）1070323

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