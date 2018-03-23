仁醫典範楊思標 人生如台灣百年醫學史

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）胸腔內科醫師楊思標，他的人生如一部台灣百年醫學史。令人敬佩的是，高齡百歲的他，至今仍每周搭火車到花蓮慈濟醫院指導、教學；他還決定將自己畢生積蓄6000萬捐贈給醫院。

花蓮慈濟醫院今天在世界結核病日前夕，邀請楊思標在醫院大廳分享以愛奉獻的醫者之路。楊思標在兒子楊錫欽陪同下出席，楊錫欽也是胸腔內科醫師，父子倆都行醫濟人。

楊思標說，在醫療事業上追求真善美，要有醫德，但醫院要營運，錢也是重要的。現在年紀大，記憶力等各方面都退化，無法在醫療第一線，這次是第二度退休，也決定將自己畢生累積的積蓄約新台幣6000萬元，一半捐給慈濟醫院、一半捐給台大醫院。