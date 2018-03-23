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日月光上億導入智慧電網　降低尖峰電力需求5%至10%

記者許家禎／台北報導2018/03/23 14:58
▲日月光攜手中華經濟研究院、台灣經濟研究院兩大智庫，展開為期2年的合作，研究半導體產業如何加速落實「智慧電網」的建置，高雄廠預計明年導入智慧電網，屆時將降低尖峰時段電力需求5%至10%。 （圖／日月光提供）
▲日月光攜手中華經濟研究院、台灣經濟研究院兩大智庫，展開為期2年的合作，研究半導體產業如何加速落實「智慧電網」的建置，高雄廠預計明年導入智慧電網，屆時將降低尖峰時段電力需求5%至10%。 （圖／日月光提供）

時序進入夏季，用電需求成為大家關注焦點。而日月光今（23）日宣布攜手中華經濟研究院、台灣經濟研究院兩大智庫，展開為期2年的合作，研究半導體產業如何加速落實「智慧電網」的建置，高雄廠預計明年導入智慧電網，屆時將降低尖峰時段電力需求5%至10%，進而回饋政府減少供電，初估整體經費達到上億元。

日月光集團與日月光文教基金會舉辦「劃時代節電的實踐 智慧電網委託研究案簽約儀式記者會」，包括經濟部次長龔明鑫、經濟部加工出口區管理處長黃文谷等貴賓見證下，由集團財務長董宏思、基金會執行長汪渡村、中華經濟研究院長吳中書、台灣經濟研究院長林建甫與台灣永續供應協會理事長賴樹鑫，共同簽署備忘錄，預估2年投入2000萬元進行研究規畫。

日月光表示，此次合作中經院將提出國際間製造業智慧電網的運用、效益與相關議題分析，以及研究企業導入智慧電網商業模式決策建議等。台經院則是技術面協助，包括推動高科技產業參與智慧電網機制設計與示範驗證計畫，以及規畫「推動與驗證需量反應制度與回饋機制」，以更智慧方式面對未來缺電風險，創造產業與電力公司雙贏。

日月光指出，集團將依研究成果，後續投入資本，建設區域電網、能源管理系統及儲能設施裝置，初估整體投資約上億元。預計明年在高雄廠區即可啟動導入智慧電網，除了集團能源成本可降低外，同時可降低國內電力尖峰需求，盡一份企業社會責任，達到永續發展的目標。

日月光智慧電網特色為「30分鐘以內需量反應技術」，導入雙向資訊交換機制，建置智慧化的整合型電力網路，也就是說，透過雙向資訊，可全面掌控廠區內用電狀況，如果發生用電吃緊，可在30分鐘內緊急抑低整廠5%到10%電力需求量，以強化穩定電力供應機制，進而回饋到政府端，減少輸出供電。

 

關鍵字日月光智慧電網綠色能源能源轉型
台股收跌182點　日圓飆哈日族哭中美貿易戰　經濟部：加速內需投資

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