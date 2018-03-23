日月光上億導入智慧電網　降低尖峰電力需求5%至10%

時序進入夏季，用電需求成為大家關注焦點。而日月光今（23）日宣布攜手中華經濟研究院、台灣經濟研究院兩大智庫，展開為期2年的合作，研究半導體產業如何加速落實「智慧電網」的建置，高雄廠預計明年導入智慧電網，屆時將降低尖峰時段電力需求5%至10%，進而回饋政府減少供電，初估整體經費達到上億元。

日月光集團與日月光文教基金會舉辦「劃時代節電的實踐 智慧電網委託研究案簽約儀式記者會」，包括經濟部次長龔明鑫、經濟部加工出口區管理處長黃文谷等貴賓見證下，由集團財務長董宏思、基金會執行長汪渡村、中華經濟研究院長吳中書、台灣經濟研究院長林建甫與台灣永續供應協會理事長賴樹鑫，共同簽署備忘錄，預估2年投入2000萬元進行研究規畫。