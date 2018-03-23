NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈原民實驗小學博屋瑪　登上國際媒體中美貿易戰　經濟部：加速內需投資理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

台股盤後－美中貿易戰打擊國際股市慘綠 摜破月季線

鉅亨網2018/03/23 14:53
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股今 (23) 日因美國總統川普簽署對中國進口關稅的行政命令，美股創史上第 5 大跌點，亞股也一片慘綠，由於主要標的是科技股，因此電子權值股全倒，指數直接摜破 11000 點及月季線，盤中一度大跌 247 點，僅生技及顯卡部分個股抗跌，終場下跌 182.51 點，以 10823.33 點作收，成交值 1455.25 億元。周線下跌 204.37 點，周 K 線中止連 2 紅。

以中小型股為主的櫃買市場則略強，儘管開盤一樣跳空大跌，還一度跌破 150 點整數大關，不過跌幅緩步收斂，終場下跌 2.87 點，以 150.62 點作收，成交值 377.57 億元。周線下跌 3.67 點，周 K 線中止連 2 紅。

台股類股則是幾乎全面收黑，僅油電燃氣及汽車收紅，至於跌幅最重的光電類股，跌幅達 3.2%，造紙、半導體、電子零組件、其他電子等跌幅也超過 2%，電腦設備、電器電纜、航運、金融、鋼鐵、水泥、紡織、通信網路、玻陶等也跌逾 1%，橡膠、資訊服務、化學、其他類、建材營造、食品、化學生醫、電機機械、電子通路、生醫、塑膠、觀光、貿易百貨等也均收黑。

電子權值股今天成為殺盤重災區，其中台積電開盤直接摜破月季線，不過季線以下買盤相對踴躍，終場仍順利收復季線；鴻海也是摜破季線，甚至還直逼 90 元大關，股王大立光更是跳空走低，一度失守 3400 元大關。

另外蘋概股也是一片慘綠，包括良維、達方、建準、華通、台郡、國巨、燿華、奇鋐、緯創、嘉聯益等跌幅也均超過 3%。

至於強勢族群包括顯卡及生技還是人氣焦點，其中顯卡股王撼訊絲毫不會不受貿易戰衝擊，股價開低震盪拉高收漲停，也帶動映泰、技嘉等同步收紅。

生技部分，包括康聯 - KY、合世、安成藥等均亮燈漲停，科妍、商之器、台康生技、寶齡富錦、百略、和康生、美時、太和 - KY、麗豐 - KY 等漲幅也均超過 3%。

分析師林孟漢表示，台股今天雖然大跌，但是僅有 2 檔個股跌停，顯示市場並沒有出現太恐慌的氣氛，整體來看，今天指數跌破 11000 點，加上又摜破月季線，因此 10850-11000 點之間將成短線反壓所在，如果指數能夠盡速收復月季線，預料指數仍將繼續維持高檔震檔整理。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股盤後美國川普貿易戰科技電子權值台積電鴻海大立光生技顯卡撼訊headline
中美貿易情勢緊張 蘋果、谷...日本2月核心CPI達到1%...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan