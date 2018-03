粉絲狂喜　太妍、孝淵、泰民、Ailee來台加場開唱

太妍、BTOB與Red Velvet再展完售王秒殺威力,售票當日即開出紅盤,主辦單位為感謝廣大粉絲的支持,決定在演出隔天4月22日再加演「2018 Best Of Best Concert In Taipei Part 2」,依舊由太妍領軍,並邀請少女時代孝淵、SHINee泰民與「鬼怪歌姬」Ailee,以全新黃金組合回饋熱愛Kpop的台灣粉絲們,門票4月1日中午12點起開賣。



▲「2018 Best Of Best Concert In Taipei Part 2」宣傳海報。(合成圖/亞士傳媒提供 , 2018.3.23)

「2018 Best Of Best Concert In Taipei Part 2」每位購票粉絲可擁有具收藏價值的主視覺海報紀念卡貼,以及可隨節目變換多種色彩的中控應援手燈,加場消息一傳出,粉絲都樂歪了。