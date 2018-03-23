粉絲狂喜　太妍、孝淵、泰民、Ailee來台加場開唱

太妍、BTOB與Red Velvet再展完售王秒殺威力，售票當日即開出紅盤，主辦單位為感謝廣大粉絲的支持，決定在演出隔天4月22日再加演「2018 Best Of Best Concert In Taipei Part 2」，依舊由太妍領軍，並邀請少女時代孝淵、SHINee泰民與「鬼怪歌姬」Ailee，以全新黃金組合回饋熱愛Kpop的台灣粉絲們，門票4月1日中午12點起開賣。

4月22日的感恩場除了繼續由太妍帶來精彩演出之外，孝淵也確定出演，許久沒有來台公開演出的她將透過此次機會來台見粉絲，不僅如此，2017年MAMA以個人曲〈Move〉得到Best Dance Performance Solo獎的最強Performer泰民也會加入演出；此外，唱出許多膾炙人口的電視劇OST的實力派歌姬Ailee也將現身這座夢幻舞台。她所演唱的《鬼怪》OST〈如初雪般走向你〉橫掃所有音樂榜單，得到OST女王的封號，她不只擅長抒情曲目，也演唱過許多舞曲，粉絲有望感受她的動感魅力。