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娛樂

粉絲狂喜　太妍、孝淵、泰民、Ailee來台加場開唱

記者吳維書／台北報導2018/03/23 15:25
▲左起太妍、孝淵、泰民、Ailee來台加場開唱。（合成圖／亞士傳媒提供 , 2018.3.23）
▲左起太妍、孝淵、泰民、Ailee來台加場開唱。（合成圖／亞士傳媒提供 , 2018.3.23）

太妍、BTOB與Red Velvet再展完售王秒殺威力，售票當日即開出紅盤，主辦單位為感謝廣大粉絲的支持，決定在演出隔天4月22日再加演「2018 Best Of Best Concert In Taipei Part 2」，依舊由太妍領軍，並邀請少女時代孝淵、SHINee泰民與「鬼怪歌姬」Ailee，以全新黃金組合回饋熱愛Kpop的台灣粉絲們，門票4月1日中午12點起開賣。

4月22日的感恩場除了繼續由太妍帶來精彩演出之外，孝淵也確定出演，許久沒有來台公開演出的她將透過此次機會來台見粉絲，不僅如此，2017年MAMA以個人曲〈Move〉得到Best Dance Performance Solo獎的最強Performer泰民也會加入演出；此外，唱出許多膾炙人口的電視劇OST的實力派歌姬Ailee也將現身這座夢幻舞台。她所演唱的《鬼怪》OST〈如初雪般走向你〉橫掃所有音樂榜單，得到OST女王的封號，她不只擅長抒情曲目，也演唱過許多舞曲，粉絲有望感受她的動感魅力。


▲「2018 Best Of Best Concert In Taipei Part 2」宣傳海報。（合成圖／亞士傳媒提供 , 2018.3.23）

「2018 Best Of Best Concert In Taipei Part 2」每位購票粉絲可擁有具收藏價值的主視覺海報紀念卡貼，以及可隨節目變換多種色彩的中控應援手燈，加場消息一傳出，粉絲都樂歪了。

關鍵字太妍孝淵泰民ailee2018 best of best concert in taipei part 2少女時代shinee
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