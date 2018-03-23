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中央社

日和歌山市議會通過議案 挺台加入CPTPP

中央社2018/03/23 14:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京23日專電）日本和歌山市議會昨天通過決議案，力挺台灣能儘早加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。駐大阪辦事處表達感謝，也希望日本政府重視並積極支持台灣參與。

駐大阪辦事處今天發布新聞稿指出，日本和歌山市議會昨天通過「有關台灣參加CPTPP之決議案」，內容強調對日本而言，台灣是必要、不可或缺的夥伴，和歌山市議會盼台灣能儘早加入CPTPP，以促進跨太平洋區域整體經濟進一步發展。

駐大阪辦事處感謝和歌山市議會對台灣的支持，並期盼日本政府能重視並積極支持台灣參與CPTPP。

決議案指出，2017年11月，跨太平洋夥伴協定（TPP）除了已退出的美國外，參加11國大致同意協定生效，並將TPP更名為CPTPP，為環太平洋地區未來踏出新的一步。

另一方面，展望亞洲區域經濟時，絕不能忘卻台灣的存在。

文中表示，台日雙邊貿易總額已超過600億美元、人員來往超過600萬人次，對日本而言，台灣是必要、不可或缺，而且重要的夥伴。

決議案指出，台灣是亞太地區21個國家與地區參加的亞太經濟合作會議（APEC）成員，也是世界貿易組織（WTO）會員體，已充分具備申請加入CPTPP的條件。和歌山市議會希望台灣能刻不容緩儘早加入CPTPP，以促進環太平洋地區整體進一步發展。（編輯：紀錦玲）1070323

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