日和歌山市議會通過議案 挺台加入CPTPP

駐大阪辦事處今天發布新聞稿指出，日本和歌山市議會昨天通過「有關台灣參加CPTPP之決議案」，內容強調對日本而言，台灣是必要、不可或缺的夥伴，和歌山市議會盼台灣能儘早加入CPTPP，以促進跨太平洋區域整體經濟進一步發展。

決議案指出，2017年11月，跨太平洋夥伴協定（TPP）除了已退出的美國外，參加11國大致同意協定生效，並將TPP更名為CPTPP，為環太平洋地區未來踏出新的一步。

另一方面，展望亞洲區域經濟時，絕不能忘卻台灣的存在。

文中表示，台日雙邊貿易總額已超過600億美元、人員來往超過600萬人次，對日本而言，台灣是必要、不可或缺，而且重要的夥伴。

決議案指出，台灣是亞太地區21個國家與地區參加的亞太經濟合作會議（APEC）成員，也是世界貿易組織（WTO）會員體，已充分具備申請加入CPTPP的條件。和歌山市議會希望台灣能刻不容緩儘早加入CPTPP，以促進環太平洋地區整體進一步發展。（編輯：紀錦玲）1070323