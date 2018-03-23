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臉書手遊社群發文刺殺林佳龍　專案追查中

記者鄧力軍／台中報導2018/03/23 16:33
▲臉書社團中有人PO文炸掉台中市火車站，刺殺林佳龍（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.23)
▲臉書社團中有人PO文炸掉台中市火車站，刺殺林佳龍（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.03.23)

手遊「傳說對決」的社團今日在臉書上出現要炸掉台中市火車站的留言，文中還加碼「林佳龍也死定了，我會刺殺他」，引起警方關注，台中市警三分局與刑警大隊科偵隊迅速追查，查出發文者是一名小學生，家長解釋是孩子的帳號被盜，警方繼續追查盜用臉書帳號者。

今(23)日早上「傳說對決」手遊臉書社團有人貼文寫道「你們這群垃圾noober整天在累，經過台中火車站時小心點，我肯定會炸掉台中火車站，林佳龍也死定了，我會刺殺他」，第三警分局長陳仕諺立即指示偵查隊找到臉書帳號遭盜用之當事人。

經查當事人目前就讀某所中學國中部，平時常用手機、電腦上網玩網路傳說遊戲，於今(23)日凌晨01時許尚能以臉書帳號上網玩傳說遊戲，約於01時40分許突然發現該帳號遭盜用，無法再以自己原先使用之帳號、密碼登入。當事人母親早上起床發現渠臉書有朋友關心此事，當事人母親始驚覺渠小孩臉書帳號遭盜用，早上07時至霧峰分局內新派出所報案。

警察局科偵隊、第三分局組成專案小組積極偵辦，專案小組成員旋即循線趕至大里區住處找到當事人，並經當事人同意帶回所使用之電腦、手機鑑識勘驗，以釐清案情。初步勘驗，當事人臉書帳號遭盜用後，冒用當事人名義PO出上述文章，專案小組已針對所扣電腦、手機施以鑑識勘察並追查來源，以公共危險、恐嚇等罪積極偵辦中。
 

關鍵字傳說對決手遊台中市火車站林佳龍科偵隊第三分局
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