日本2月核心CPI達到1% 為近3年半首次

日本 2 月核心 CPI 達到 1%，是近 3 年半來首次，距日本央行目標 2% 雖有小幅進展，但仍有一半待達成。

據《Market Watch》報導，日本總務省 23 日公布數據顯示，1 月消費者物價指數 (CPI) 連續第 14 個月上揚，漲幅為 0.9%。

核心 CPI 主要排除生鮮食品的價格，1% 的數值與經濟學家預期一致，升幅是 2014 年 8 月以來新高。

央行所偏愛的，扣除生鮮食品和能源的全國 CPI，則較去年同期上升 0.5%，1 月為上升 0.4%。