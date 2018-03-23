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打造水陸觀光遊憩休閒廊帶　坡頭漁港水環境改善啟動

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/23 18:09
▲新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫已獲核定，希望打造水、陸觀光遊憩休閒廊帶。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.23）
▲新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫已獲核定，希望打造水、陸觀光遊憩休閒廊帶。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.23）

新竹縣政府爭取前瞻建設-水環境改善計畫案獲中央核定1 億340 萬元執行新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫，今（23）日於新竹區漁會會議室辦理說明會，縣長邱鏡淳期盼透過此案提升坡頭漁港設施環境，促進漁業發展並活絡商機，帶動週邊產業繁榮地方。

坡頭漁港外廓設施防波堤共638公尺、碼頭及泊地碼頭550公尺、內外泊地1.88公頃等現況，以鄉里漁作漁港定位展望串連紅毛港、紅樹林遊憩區及池和宮等人文聚落與濱海地區景點，形成新豐濱海金三角觀光新景點，同時邱鏡淳也提出休閒漁業遊艇碼頭的遠景；說明內容獲得區漁會總幹事童錦杰認同，也建議活化運用海巡安檢所，並塑造西濱快速公路進入漁港的入口意象。


▲新竹縣長邱鏡淳(右)向區漁會說明新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫內容。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.23）

農業處長邱世昌表示，前瞻基建設水環境改善計畫核定新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫，辦理：
一、坡頭漁港港區及周邊保安林綠美化共5420萬元，預計今年完成規劃設計，109年完工。
二、溼地生態環境教育展示設施工程共4920萬元，預計今年完成規劃設計，109年上半年完工。
希望兼顧傳統漁業的需求並外整合鄰近的觀光資源，發展「水岸觀光遊憩」，在陸域部份則以當地濱海、人文特色資源出發，營造濱海永續樂活休閒廊帶。


▲新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫已獲核定，希望打造水、陸觀光遊憩休閒廊帶。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.23）

會中列舉國內各縣市推動多元化漁港港區設施情形，勾勒坡頭漁港連貫藍色遊憩（近海遊憩設施、休閒港口設施、濱海步道系統、海岸公園）、教育展示（環境教育展示館、濕地生態導覽、教育解說設施）與多元漁港（觀光漁市、傳統漁業設施、休閒漁業）的遠景方向。

關鍵字濕地生態坡頭漁港水環境改善新竹海岸線
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