打造水陸觀光遊憩休閒廊帶　坡頭漁港水環境改善啟動

新竹縣政府爭取前瞻建設-水環境改善計畫案獲中央核定1 億340 萬元執行新竹海岸線（坡頭漁港）水環境整體改善計畫，今（23）日於新竹區漁會會議室辦理說明會，縣長邱鏡淳期盼透過此案提升坡頭漁港設施環境，促進漁業發展並活絡商機，帶動週邊產業繁榮地方。

坡頭漁港外廓設施防波堤共638公尺、碼頭及泊地碼頭550公尺、內外泊地1.88公頃等現況，以鄉里漁作漁港定位展望串連紅毛港、紅樹林遊憩區及池和宮等人文聚落與濱海地區景點，形成新豐濱海金三角觀光新景點，同時邱鏡淳也提出休閒漁業遊艇碼頭的遠景；說明內容獲得區漁會總幹事童錦杰認同，也建議活化運用海巡安檢所，並塑造西濱快速公路進入漁港的入口意象。