傭兵美女醜到爆　夜叉是神不是妖

夜叉（梵語：Yakṣa）又稱藥叉，意思為以鬼為食的神。祂們移動速度快，身體強健又能吃。雄性在神話中時常被描述為身手俐落的武士，如同現代傭兵般的耐打能操。雌性則是面容姣好，身材火辣的美女。夜叉與羅剎一起從梵天的腳掌出生，母親是印度教財神俱毘羅或三相神之一毘溼奴的隨從，但兩者的使命不盡相同，羅剎擾人，夜叉護人，而被稱為真誠者。

夜叉，常見於民間各種戲劇、電影、動漫、小說、遊戲，只要是需要妖怪的地方就會有祂出現。在佛教裡夜叉是鬼神、護法神，印度教中夜叉是半神、民間傳說又化為法力強大的魔物，夜叉到底是什麼讓人捉摸不著。

佛教中夜叉則有三種類型，《維摩詰所說經》：「一、在地，二、在空虛，三、天夜叉也。」《大智度論》進一步解釋，地行夜叉，常得種種歡樂、音樂、飲食。虛空夜叉，具有大力，行走如風。宮殿飛行夜叉，有種種娛樂及便身之物。《注維摩詰經》說這三類夜叉的差別在於，在地夜叉，過去世只用財富布施，所以不能飛行。在天夜叉因過去世布施車馬而能飛行。

不過夜叉也不是通通都護著人的，《大吉義神咒經》卷三，夜叉會化作獅子、大象、老虎、鹿、牛、馬、驢、駝、羊，大頭小身體，有時紅色有時綠色，一顆頭卻有二到四張臉，露出肚子發出可怕的叫聲，拿著劍戟武器，看到的人無不嚇得屁滾尿流失了魂。甚至還會讓看到的人發狂迷亂，好比酒醉的人一般瘋狂，夜叉就會趁這時候吸食人的精氣。

在其他佛教經籍中，夜叉是守護正法的神明。《藥師如來本願經》化作12神將發願護衛藥師經的受持者。《陀羅尼集經》變成16善神同樣以命守護念般若波羅蜜的人。沒想到只是念經背後都有這般勇猛威武的神明守護，以後念經不能再想著結束後要去喝咖啡，用真誠的心唸完才能回報夜叉的用心。

密教中有八大藥叉，分別為戍囉、涅哩荼、囉部、那羅延末羅、左哩怛囉末底、訥達沙、迦拏囉、蘇摩呼，為擁護行者的八大將，常住在雪山上。另有一說是毗沙門天的眷屬或兄弟。

夜叉的形象分明，無論在哪個文化中，始終維持神格。又因為護人的印象強烈，使得小說家時常以夜叉作為創作題材，《聊齋志異》便有對於夜叉國的描述，活靈活現引人入勝。近年來流行的神怪作品中也一定留一個角色給夜叉。多了解夜叉三分鐘，你可以不用害怕祂， 把你手中的陰陽師放下，今天夜叉不覺醒也沒關係。

延伸閱讀：

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資料來源：

維基百科－夜叉

注維摩詰經

大智度論

一行佛學辭典

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