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娛樂

吳汶芳收衝浪板當生日禮　上面「藏頭詩」有暗示

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/23 15:44
▲吳汶芳今（23）日歡度生日。（圖／福茂提供 , 2018.03.23）
▲吳汶芳今（23）日歡度生日。（圖／福茂提供 , 2018.03.23）

吳汶芳去年底發行《我來自…》專輯，宣傳期進入尾聲的今（23）日正是她的生日，唱片公司為了慰勞她一路走唱的辛苦，準備了生日禮物和派對為她慶祝，當她發現禮物是衝浪板時，笑顏逐開，因為她這一年來最大的樂趣就是衝浪。

公司特別送上衝浪板作為她的生日禮物，當她掀開禮物發現衝浪板上有祝福詩，傳達出希望透過衝浪讓她桃花開，以刺激更多創作靈感，她忍不住大笑：「原來大家都這麼想我談戀愛嗎？」不過當她仔細一看，發現原來這是一首「藏頭詩」，「汶芳愛衝浪、芳心沒波浪、好的衝浪板、美麗桃花開」，每一句詩的第一個字湊起來就是「汶芳好美」，讓她笑翻。


▲吳汶芳收到衝浪板當生日禮物，上頭的藏頭詩有暗示。（圖／福茂提供 , 2018.03.23）

她也透露，「汶芳好美」這四個字其實是她這一年來最大的成長，「以前我很容易慌張，遇到有重要的表演機會，總會擔心自己沒有準備好。」但她現在會告訴自己平常就已經做好準備了，不要受一些外力影響表演的情緒。而公司希望她透過衝浪找到新戀情，吳汶芳因此笑說：「衝浪女孩比我辣的太多了，我都穿著長袖長褲在衝，從來沒有因此有過豔遇，但大家都這麼替我加油，我盡量努力啦！」

最後吳汶芳許下生日願望：「希望地球愈來愈健康，當然，希望我可以寫出愈來愈棒又有共鳴的好歌！」

關鍵字吳汶芳
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