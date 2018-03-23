吳汶芳收衝浪板當生日禮　上面「藏頭詩」有暗示

吳汶芳去年底發行《我來自…》專輯，宣傳期進入尾聲的今（23）日正是她的生日，唱片公司為了慰勞她一路走唱的辛苦，準備了生日禮物和派對為她慶祝，當她發現禮物是衝浪板時，笑顏逐開，因為她這一年來最大的樂趣就是衝浪。

公司特別送上衝浪板作為她的生日禮物，當她掀開禮物發現衝浪板上有祝福詩，傳達出希望透過衝浪讓她桃花開，以刺激更多創作靈感，她忍不住大笑：「原來大家都這麼想我談戀愛嗎？」不過當她仔細一看，發現原來這是一首「藏頭詩」，「汶芳愛衝浪、芳心沒波浪、好的衝浪板、美麗桃花開」，每一句詩的第一個字湊起來就是「汶芳好美」，讓她笑翻。