骨鬆是老人殺手！　提前存骨本老了免驚

前中華民國骨質疏鬆學會理事長楊再興醫師指出，骨質疏鬆已是全球第二大流行疾病，僅次於心血管疾病。骨質疏鬆是一種骨密度減少導致骨骼脆弱，增加骨折風險的慢性疾病，在65歲以上老人容易罹患的慢性病中排名第4位。國際骨鬆醫學會2012年公佈世界排名，台灣髖骨骨折發生率是亞洲區第1名，世界第9名。因此，如何有效預防及改善骨質疏鬆，已經成為醫界的重要課題。

男人真命苦！研究發現，65歲以上中老年男性因骨鬆所引起的髖骨骨折致死風險達22%，遠高於同年齡女性的15%。專家指出，年過50以後，骨質流失相當快速，前5年會以3至5%速度流失，因此男性更要早點存好骨本，以降低骨鬆帶來的骨折危機。

最新發表的國際知名期刊指出，經科學研究證實，紅樟芝子實體（牛樟芝中的極品），具有預防及改善骨質疏鬆的作用，此一革命性的研究結果，對預防老化不啻為一項福音，因此在全球引起極高度的關注。

台灣食品安全營養研究基金會執行長藍蒼洲表示，市售樟芝種類很多，牛樟芝是台灣特有珍貴的保健真菌，含有許多營養成分，包括三萜類、多醣體等。其中以「三萜類」成分的種類多寡及含量是判斷牛樟芝優劣的重要指標。

台北醫學大學幹細胞研究中心主任鄧文炳教授，在研究紅樟芝子實體是否也可預防癌症轉移時，意外發現紅樟芝子實體的作用機轉類似保骼麗，不但可以預防癌症轉移，還可增加骨細胞代謝過程中的「管控抗體蛋白質」，有效抑制噬骨細胞的活性，並減緩骨質流失，增加造骨細胞活性。此外，紅樟芝子實體只對病變細胞作用，不會影響正常的細胞。

鄧文炳所率領的研究團隊進行動物實驗，結果發現，持續食用紅樟芝子實體的老鼠，在2D或3D影像下，骨骼結構明顯增強，代表不易骨折，結果令人相當振奮。

楊再興強調，在眾多預防癌症轉移的藥物中，一大部分是預防骨質疏鬆的藥物，其中又以保骼麗（一種單株管控抗體）效果最好，成為全球使用量最多的一項藥物。紅樟芝子實體的作用機轉與目前最新骨鬆藥物保骼麗類似，這對於骨鬆預防來說，屬於重大突破，值得後續持續研究。



▲研究證實，紅樟芝子實體的作用機轉類似保骼麗，不但可以預防癌症轉移，還可增加骨細胞代謝過程中的「管控抗體蛋白質」，有效抑制噬骨細胞的活性。（攝影／陳如頤）