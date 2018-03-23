水月庵出土古物　清代朝天宮和尚墓碑

六腳大排水溝防洪拓寬工程，徵收南壇水月庵前土地作為河道用地，水月庵管理人陳哲正配合移植樹木，意外挖掘出幾塊墓碑，其中一塊為道光、咸豐年間曾在北港朝天宮及鹿港城隍廟鰲亭宮擔任住持的從愿惟公墓碑。為更清楚掌握地下遺物的留存狀況，地方文史工作者經向縣政府通報後，將邀請考古專業學者前往勘查並作後續處置評估。
漢人社會在重要城鎮的外圍原有壇郊制度，經常可見觀世音菩薩祭祀以接引往生者前往淨土。位於新港鄉共和村的南壇水月庵地處過去的笨港南郊，與位於北港鎮新街里的北壇碧水寺相對應，由南、北兩壇共同建構笨港的領域範圍。陳哲正表示根據水月庵典藏文物可知，其祭祀活動至少可上溯至18世紀乾隆年間。
文史工作者吳登興表示，本次出土的北港朝天宮和尚墓碑墓主從愿惟公為臨濟宗第43世，為朝天宮開山祖師樹璧和尚以下第10代和尚，原在朝天宮中僅於合祀神位中留下其生卒年等少數事蹟，墓碑中記載的卒年、傳徒與神位中所載相符，可相互佐證出土古物的真實性。
吳登興說，鹿港城隍廟道光30年的重修碑記上，可見到「本廟和尚從願師」之碑文記載，從而可推知從愿惟公曾擔任鹿港城隍廟住持之歷史。同時出土的尚有一塊落款乾隆戊戌年的謝姓人士墓碑，墓碑上額刻有墓主的祖籍地，研判應是漳州龍海市江東地區，這兩塊墓碑的出土，亦可作為過去笨港南壇郊祭的重要見證。
▲南壇水月庵陳哲正表示，因六腳大排水溝防洪拓寬工程，意外挖掘出幾塊墓碑。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.23)