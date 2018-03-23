水月庵出土古物　清代朝天宮和尚墓碑

六腳大排水溝防洪拓寬工程，徵收南壇水月庵前土地作為河道用地，水月庵管理人陳哲正配合移植樹木，意外挖掘出幾塊墓碑，其中一塊為道光、咸豐年間曾在北港朝天宮及鹿港城隍廟鰲亭宮擔任住持的從愿惟公墓碑。為更清楚掌握地下遺物的留存狀況，地方文史工作者經向縣政府通報後，將邀請考古專業學者前往勘查並作後續處置評估。

漢人社會在重要城鎮的外圍原有壇郊制度，經常可見觀世音菩薩祭祀以接引往生者前往淨土。位於新港鄉共和村的南壇水月庵地處過去的笨港南郊，與位於北港鎮新街里的北壇碧水寺相對應，由南、北兩壇共同建構笨港的領域範圍。陳哲正表示根據水月庵典藏文物可知，其祭祀活動至少可上溯至18世紀乾隆年間。