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中央社

富邦金IFRS9開帳 淨值增K加約百億元

中央社2018/03/23 15:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北23日電）富邦金控今天召開法人說明會，財務長陳彥松表示，金控適用國際財務報導準則第9號(IFRS9)對淨值增加約新台幣100億元，對每股淨值貢獻近1元。

富邦金去年稅後純益541.2億元、年增11.8%，每股稅後純益(EPS)5.19元。截至去年底，總資產已達6兆9195億元，資產報酬率(ROA)0.81%、股東權益報酬率(ROE) 11.83%；且金控發行特別股400億元、富邦人壽發行次順位債券200億元，讓金控資本適足率(CAR)達129.5%、人壽風險資本適足率(RBC)也有317.7%。

其中，台北富邦銀行去年獲利168億元、年增15.86%，主要來自於淨利息收入的提升，達426億元，創下近3年新高，占整體獲利比重45.6%；淨手續費收入受到銀行保險佣金調降影響，年減5.55%；淨利差(NIM)在外幣存款年增25.1%帶動下，維持在1個百分點的水準。

富邦人壽去年包括總保費再創新高，達5154億元、年增4%，雖然投資型保單初年度保費(FYP)成長88.9%，但因利變型年金險、分期繳傳統壽險下滑，讓整體初年度保費年減14.6%；初年度等價保費(FYPE)自2016年的1035億元大幅下滑至561億元，使得新契約價值(VNB)僅增加307億元。

截至去年底，富邦人壽可運用資金3.38兆元，海外投資占比62.7%；受到新台幣升值影響，避險後投資報酬率3.93%。除了持續加碼海外債券的投資，富邦人壽現金部位在去年第4季大增超過300億元，主要是從國內債券及海外股票抽回資金。

富邦人壽表示，受惠於國內外債券殖利率下降、股市表現亮麗，截至去年底金融資產未實現利益提高至678億元，其中備供出售項下貢獻240億元，持有至到期及無活絡市場項下貢獻438億元。（編輯：張良知）1070323

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