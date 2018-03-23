這3大原因… 讓川普急著簽「301」備忘錄

據環球網報導，美國網路媒體《商業內幕》引述消息人士表示，在聽證會結束後宣佈對華「301 調查」制裁結果，可以製造新聞熱點吸引媒體對中美貿易戰的大量報導，從而減少媒體週末對川普醜聞的關注。

川普如此迫不及待簽署這份備忘錄，除了端出冠冕堂皇的削減貿易逆差之外，其真的的原因是什麼？

美國總統川普台灣時間周五 (23) 日凌晨 12:30 簽署針對中國「經濟侵略」備忘錄，以「301 調查」結果為借口，指責中國竊取美國智慧財產權，宣佈對中國進口產品加徵關稅，涉及金額 500-600 億美元。川普命令貿易代表萊特希澤在未來 15 天內公佈一份徵收中國商品關稅的名單，可能包含多達 1300 種商品。

美國貿易代表辦公室最初將中國「侵犯」智慧財產權對美國經濟造成的年度損失量定為 300 億美元，但川普加碼到 500-600 億美元，更能吸引媒體的眼球。

另有中國專家認為，中國技術追趕引發美國恐慌，或許是本輪美國對華貿易政策收緊的另一根源之一，美國對華貿易政策新邏輯即「全方位壓制中國技術進步」。

還有一個原因，那就是逼中國多向美國購買液化天然氣 (LNG)。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 主動為中國出主意 -- 如果中國沒有其他多元化的替代方案，從美國進口液化天然氣非常合乎邏輯，也會減少貿易逆差的作用。

羅斯在接受電視採訪時表示，中國將天然氣的採購對象從其他國家轉移到美國是「最簡單」的解決方案，購買更多的美國液化天然氣就是其中一個步驟。

不過，彭博社分析師安娜斯塔西亞表示，儘管液化天然氣的進口可以減少逆差，但是也不會有太大的作用。2030 年以前，中國的液化天然氣進口將達到 8200 萬噸，如果全從美國進口的話，將對中美貿易平衡貢獻 280 億美元。

彭博社認為，這樣的情況也不太可能出現，因為中國已經和其他的天然氣供應商做出過承諾。2030 年以前的天然氣採購中，只有 4000 萬噸的協定還沒有達成，總計也只有 135 億美元。

安娜斯塔西亞說，中國進口美國液化天然氣不能解決中美貿易逆差，但這樣做會有幫助，中國有可能會增加進口美國液化天然氣。

但《金融時報》22 日警告，也許對中國發起的這場貿易戰是川普一直想要的，但這場貿易戰「可能會像入侵阿富汗一樣，變成一個長久無法掙脫的泥潭」。