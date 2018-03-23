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生活

男性避孕藥即將問世　不減性慾還可壯陽

生活中心／綜合外電報導2018/03/23 17:40
▲現在，經過多年的研發，適合男性吃的避孕藥物可能就快要問世了。 （圖／ingimage）
▲現在，經過多年的研發，適合男性吃的避孕藥物可能就快要問世了。 （圖／ingimage）

一般男女在享受魚水之歡時，不是請男性戴保險套，就是請女生吃避孕藥來避免懷孕，現在，經過多年的研發，適合男性吃的避孕藥物可能就快要問世了。 

來自美國華盛頓大學（University of Washington）的醫學教授，也是此篇研究的主要研究者Stephanie Page表示，他們的研究是針對50歲以下的男性，進行為期4個星期的試驗，請大約100位參與者每天服用名為dimethandrolone undecanoate（DMAU）的藥物，並依劑量100毫克、200毫克和400毫克，分成3個組別。

研究結果發現，服用最高劑量，也就是400毫克的那一組，體內的睪固酮和兩種精子生成所需要的激素，明顯受到壓抑，也就是說，這種藥物的原理是去阻斷大腦中負責生成精子的兩種激素，可以在男性高潮時阻止精蟲的射出，還可以擴張血管促進性慾，且停藥之後就能恢復正常。

更重要的是，服用這種藥的參與者，沒有出現睾固酮缺乏可能引起的症狀，例如情緒變化或性功能障礙。但是，所有服用DMAU的人體重都有輕度增加約3到9磅，且好的膽固醇（HDL）略有下降，除此之外並沒有其它嚴重副作用。

不過這個研究目前仍處於發展初期，還需要更大規模的臨床研究和蒐證來證實藥效，期望在未來5到10年內可以問世。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字男性避孕藥性慾dmau國外研究
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