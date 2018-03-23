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政治

影音／傳公投盟帳篷遭拆　蔡丁貴：因我選市長壓迫柯文哲

記者戴祺修／台北報導2018/03/23 15:37
蔡丁貴稱公投盟帳篷被拆　是因為他要選市長

位於立法院周邊濟南路旁公投盟的帳篷，今(23)日傳出下午三時被台北市政府拆除，長期駐點在此的自由台灣黨主席蔡丁貴批評，就是因為他宣布參選台北市長。造成柯文哲心裡有壓迫感，所以柯才要拆他的帳篷與競選總部。對於蔡的講法，北市府發言人劉奕廷表示，沒這麼巧合的事情。

▲北市府要拆除公投盟帳篷的公文。（圖／記者戴祺修攝，2018.03.23）

公投盟的帳篷已不是第一次被公權力拆除， 2014 年時當時公投盟就曾因為未申請到路權，因此被迫從濟南路遷至中山南路，當時甚至傳出內政部考慮「預防性羈押」在立院周邊可能鬧事的分子，被認為就是針對公投盟而來，當成造成輿論譁然，最終並未施行。

蔡丁貴指控柯文哲在會議中親自交代市府要拆除他的帳篷。蔡稱，柯文哲自己坐擁高級市府大樓，卻要拆除他小小的競選總部。

但同樣在濟南路上搭棚抗議的建國黨主席古文發則在現場秀出建管處收取路權保證金的收據，並稱這幾日的路，全都由建國黨申請，他同意將場地借給蔡丁貴與公投盟使用。

▲建國黨申請濟南路路權的保證金收據。（圖／記者戴祺修攝，2018.03.23）

劉奕廷表示，因為公投盟未申請路權，所以日前已經發出公文，要求自行拆除，若是沒有自行拆除，市府已派同仁到現場，將執行公權力。對於古文發的說詞，劉則說必須再了解狀況。

不過到了下午三時，市府官員雖然現身，但卻被公投盟成員質疑沒有攜帶證件，要有識別證證明身分，最終市府官員沒有發言，迅速離開現場。

關鍵字柯文哲蔡丁貴公投盟台北市長選舉建國黨
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