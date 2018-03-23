有機蔬果自己種　樹林農夫市集開課

食安問題層出不窮，有機蔬果特別受到民眾青睞，新北市樹林有機農夫市集為了推廣食農教育，讓民眾親身體驗農耕，4月14日起將開授「自然農法有機栽培體驗班」，讓更多人認識有機及友善耕作精神。

樹林有機農夫市集由樹林區農會及台灣生物環境產業工程永續發展協會主辦，去(106)年3月開張，每個星期一、星期二上午11點到晚上7點，在樹林後火車站定期展售，在當地菜籃族間累積了不少人氣。

市集在新北市農業局輔導下特別開辦體驗班，課程囊括有機蔬果栽培概論、有機農產品採購概要、育苗、收穫與家工、雜草防除與病蟲害防治、友善耕作認識與輔導等豐富內容，讓民眾能在假日學習農業技術、體驗農作栽培，增進對有機及友善耕作的認識。