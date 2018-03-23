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有機蔬果自己種　樹林農夫市集開課

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/23 18:07
▲新北市樹林有機農夫市集4月14日起開授「自然農法有機栽培體驗班」，想吃有機蔬果自己種。（圖／新北市農業局提供）
▲新北市樹林有機農夫市集4月14日起開授「自然農法有機栽培體驗班」，想吃有機蔬果自己種。（圖／新北市農業局提供）

食安問題層出不窮，有機蔬果特別受到民眾青睞，新北市樹林有機農夫市集為了推廣食農教育，讓民眾親身體驗農耕，4月14日起將開授「自然農法有機栽培體驗班」，讓更多人認識有機及友善耕作精神。

樹林有機農夫市集由樹林區農會及台灣生物環境產業工程永續發展協會主辦，去(106)年3月開張，每個星期一、星期二上午11點到晚上7點，在樹林後火車站定期展售，在當地菜籃族間累積了不少人氣。

市集在新北市農業局輔導下特別開辦體驗班，課程囊括有機蔬果栽培概論、有機農產品採購概要、育苗、收穫與家工、雜草防除與病蟲害防治、友善耕作認識與輔導等豐富內容，讓民眾能在假日學習農業技術、體驗農作栽培，增進對有機及友善耕作的認識。

台灣生物環境產業工程永續發展協會理事長侯來換表示，民眾上完這些課程，可深入了解有機或友善耕作，提升對有機農產品的認同及購買意願，同時促進有機或友善耕作栽培面積擴展，更希望讓有心從事有機或友善栽培的學員能踏出第一步，透過課程累積實務經驗，後續也將輔導學員至農夫市集銷售。

新北市農業局表示，樹林有機農夫市集抱持服務農友的心，為農友拓展銷售平台，也讓消費者能和生產者直接面對面，採購新鮮安全農產品，農業局輔導市集開辦體驗班，期望再擴大有機及友善耕作推廣效益，歡迎民眾報名。

關鍵字樹林有機農夫市集自然農法
樂齡宜居城市　竹縣首辦住宅博覽會感受神奇魔幻　馬戲團竹縣演出

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