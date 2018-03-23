NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈飯店帶頭愛地球　周六關燈一小時俄羅斯州議長來訪　期待與宜大交流理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

視察金門業務 高雄關允促進離島觀光

中央社2018/03/23 15:27
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）財政部關務署高雄關關務長陳金標今天率員視察金門業務，他表示，高雄關除了積極打擊不法走私，同時會不餘遺力促進離島觀光，繁榮地方經濟。

陳金標率高雄關公關股長張高財等人上午抵達金門，在高雄關高雄機場分關離島派出課課長王慶章陪同下，拜會金門縣政府及內政部移民署等單位，同時視察海關通關業務。

陳金標提到，去年10月於金門緝獲匿藏在襪子裏的保育類物種食蛇龜298隻，創下近年在金門查獲保育類動物的新紀錄。

他表示，高雄關在積極打擊不法走私之餘，也會竭盡所能促進離島觀光，繁榮地方經濟。

例如，陳金標說，近百位英國和西歐遊客最近搭乘郵輪卡莉多麗（Caledonian Sky）到金門進行主題式知性遊程，這是國際郵輪首次在台灣本島與金門離島之間的「跳島」旅遊，為金門觀光旅遊揭開歷史新頁。

他表示，高雄關特別指派專人到水頭新港區南碼頭協助郵輪旅客通關，相信在與金門縣政府通力合作下，必能營造友善的觀光環境。

高雄關指出，陳金標這次視察金門業務，特別到水頭碼頭等各通關單位巡視，希望工作人員秉持關務署「重法紀、深執行、強監管、便服務、講團隊」的精神，落實「服務、便捷、安全、廉能」的海關願景，優化海關通關服務。（編輯：梁君棣）1070323

川普關稅大刀揮向陸 暫豁...屈從民意港府發現金 每人...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan