視察金門業務 高雄關允促進離島觀光

他表示，高雄關在積極打擊不法走私之餘，也會竭盡所能促進離島觀光，繁榮地方經濟。

陳金標提到，去年10月於金門緝獲匿藏在襪子裏的保育類物種食蛇龜298隻，創下近年在金門查獲保育類動物的新紀錄。

陳金標率高雄關公關股長張高財等人上午抵達金門，在高雄關高雄機場分關離島派出課課長王慶章陪同下，拜會金門縣政府及內政部移民署等單位，同時視察海關通關業務。

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）財政部關務署高雄關關務長陳金標今天率員視察金門業務，他表示，高雄關除了積極打擊不法走私，同時會不餘遺力促進離島觀光，繁榮地方經濟。

例如，陳金標說，近百位英國和西歐遊客最近搭乘郵輪卡莉多麗（Caledonian Sky）到金門進行主題式知性遊程，這是國際郵輪首次在台灣本島與金門離島之間的「跳島」旅遊，為金門觀光旅遊揭開歷史新頁。

他表示，高雄關特別指派專人到水頭新港區南碼頭協助郵輪旅客通關，相信在與金門縣政府通力合作下，必能營造友善的觀光環境。

高雄關指出，陳金標這次視察金門業務，特別到水頭碼頭等各通關單位巡視，希望工作人員秉持關務署「重法紀、深執行、強監管、便服務、講團隊」的精神，落實「服務、便捷、安全、廉能」的海關願景，優化海關通關服務。（編輯：梁君棣）1070323