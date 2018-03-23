中華職棒／FubonAngels擴編　新成員主場亮相

擁有多年舞蹈經驗的「檸檬」，一直嚮往加入棒球啦啦隊。檸檬透露，「因為喜歡表演，期盼能在球場上帶領著球迷一同加油。可惜去年錯過Fubon Angels的徵選，於是今年特別留意報名資訊且做好萬全準備，終於如願加入Fubon Angels」。

富邦悍將今年主場首戰即將在3月27日新莊棒球場登場。日前富邦集團進行球場改裝，全新打造一三壘側應援區舞台，加裝投射燈及環繞音響喇叭，相信能帶給球迷朋友最棒的看球體驗。



▲Fubon Angels擴編（圖／富邦提供）

有著超萌的外表、從頭到腳都是戲的「朱朱」，從小和爺爺一起看球，耳濡目染之下，對棒球有著相當程度的認識。而看到學姐「Anny」在隊中亮眼的表現，興起加入啦啦隊的念頭。此外，本身也是音樂劇演員身分的「朱朱」，有著不為人知的好歌喉，期待未來能在球場上聽見她的好聲音。



▲Fubon Angels擴編（圖／富邦提供）

曾是Rhino Angels（義大犀牛啦啦隊）的「盈瑩」，相隔一年終於回到球場和大家見面。昔日熟悉的啦啦隊成員，搭配著全新的舞蹈，必定能激出不一樣的火花。



▲Fubon Angels擴編（圖／富邦提供）

另原成員「Grace」今年轉任球團行銷人員，新球季以14人的陣容迎接全主場，並在3月27日開幕戰賽前舉辦見面會與球迷互動，歡迎大家一起回家同樂。