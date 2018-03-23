3月杜鵑花盛開 　9成花苗來自金山

3月是杜鵑花盛開季節，除了陽明山花季可見色彩繽紛的杜鵑花，其實新北市金山區是全台杜鵑花苗最大產地，其中又以「金山紅玫瑰」最為吸睛，開花像多瓣玫瑰，想栽種杜鵑的民眾不妨走一趟金山挑選喜歡的花苗。

新北市金山區長陳國欽表示，杜鵑花多生長在台灣北部，而金山地區種植的杜鵑花苗，在萬里大鵬及金山六股約有20多公頃，產量約200萬株，以平戶杜鵑為最多，目前3.5吋盆部分全台市佔率將近九成，主要提供做為道路、建築及綠美化工程使用，產值逾千萬。

種植最多杜鵑的花農柳枝芳也表示，杜鵑花好種又漂亮，花期大約在3到4月間，民眾只要記得花謝後施肥，細心照顧，隔年一定會開花回報。而他也研發出200多種新杜鵑，其中又以「金山紅玫瑰」最為吸睛，開花像多瓣玫瑰，其實是改良過的杜鵑。