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3月杜鵑花盛開 　9成花苗來自金山

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/23 18:05
▲ 新北市金山區是全台杜鵑花苗最大產地，想栽種杜鵑的民眾不妨走一趟金山挑選喜歡的花苗。（圖／新北市農業局提供）
▲ 新北市金山區是全台杜鵑花苗最大產地，想栽種杜鵑的民眾不妨走一趟金山挑選喜歡的花苗。（圖／新北市農業局提供）

3月是杜鵑花盛開季節，除了陽明山花季可見色彩繽紛的杜鵑花，其實新北市金山區是全台杜鵑花苗最大產地，其中又以「金山紅玫瑰」最為吸睛，開花像多瓣玫瑰，想栽種杜鵑的民眾不妨走一趟金山挑選喜歡的花苗。

新北市金山區長陳國欽表示，杜鵑花多生長在台灣北部，而金山地區種植的杜鵑花苗，在萬里大鵬及金山六股約有20多公頃，產量約200萬株，以平戶杜鵑為最多，目前3.5吋盆部分全台市佔率將近九成，主要提供做為道路、建築及綠美化工程使用，產值逾千萬。

種植最多杜鵑的花農柳枝芳也表示，杜鵑花好種又漂亮，花期大約在3到4月間，民眾只要記得花謝後施肥，細心照顧，隔年一定會開花回報。而他也研發出200多種新杜鵑，其中又以「金山紅玫瑰」最為吸睛，開花像多瓣玫瑰，其實是改良過的杜鵑。

金山區公所表示，金山美食如金包里鴨肉、金山地瓜、跳石芋頭、金山茭白筍等，還有獅頭山公園、神秘海岸、金山青年活動中心、沙珠灣、跳石海岸、鄧麗君園區、朱銘美術館、法鼓山、重和溪生態園區、金包里老街及各式各樣的溫泉會館。

另外，金山還有季節限定的花種，如杜鵑、百合、蓮花、櫻花，歡迎大家到金山賞花、賞景、吃美食。只要在臉書搜尋「賞花賞螢快報」，就可以掌握各區即時花況，欣賞紛絲們所拍攝的美麗照片。

關鍵字杜鵑金山陽明山花季
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