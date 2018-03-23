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樂齡宜居城市　竹縣首辦住宅博覽會

記者常似虎／新竹縣報導2018/03/23 18:06
▲縣長邱鏡淳參觀住宅博覽會，認為建商投資意願可顯示新竹縣是座樂齡宜居的城市。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.23）
▲縣長邱鏡淳參觀住宅博覽會，認為建商投資意願可顯示新竹縣是座樂齡宜居的城市。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.23）

想買屋換房，不需要東奔西跑到處看，新竹縣長邱鏡淳今（23）日在「2018住宅博覽會」中介紹，在這個星期六日到新竹縣體育館，有近50家包括建案、建材、衛浴、傢飾、花藝等與住宅有關的相關產業，一應俱全等著您來挑選；邱鏡淳說明，建商願意來投資，表示新竹縣各項公共建設、治安、環保與生活機能完備，是座樂齡宜居的城市。


▲建材廠商也進駐住宅博覽會展示各項特色商品。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.23）

2018住宅博覽會即日起到25日在新竹縣體育館舉辦，免費入場、天天摸彩，讓參觀民眾一次看完大新竹最新最熱門的建案；現場將邀請到包括月亮姊姊、西瓜哥哥、沈玉琳與超級星光大道張涵雅等知名藝人，並由國際知名雕塑家任哲與收納達人家事師，都將親臨現場與您近距離接觸，還有機器人Pepper帶動唱、魔幻泡泡秀，而天使氣球秀也會在現場與來賓親子同樂。

近年來新竹縣在人口成長、家庭收入、生活品質與現代化等各項優質指標皆表現不凡，顯示在縣府與各界的努力下，新竹縣已逐步實現「希望、亮麗、科技城」的美好願景。


▲園藝花卉造景也是居家生活中重要的一環。（圖／新竹縣政府提供 , 2018.03.23）

此次住宅博覽會結合縣府施政成果展、品牌建築展、優質建材展，以及文創市集的綜合性展覽；活動以安全有趣的親子活動，結合知識性與生活化的內容，呈現縣府近年來的施政成果、大新竹住宅產業的發展現況，以及預售屋、新成屋等資訊，可望吸引包括一般民眾、高科技從業人員、住宅產業相關人士，以及對住宅議題有興趣的民眾前來參觀。

關鍵字住宅博覽會宜居城市新竹縣
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