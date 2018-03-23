畢業展走時尚秀　大慶商工學生用衛生紙展現創意

春天是萬物甦醒的季節，也是彰化大慶商工一年一度的盛事，23日晚間舉辦畢業成果展，其中最令人驚艷的是該校未滿18歲時尚、美容科近百位學生巧思創意走秀展現，學生以衛生紙等不同材質製作「顫慄幻影」、「宇宙」、「奇煥夢魘」、「七彩美人魚」、「Elf Awake精靈甦醒」等主題的精美華服，並結合台步走秀加上聲光效果助勢，宛如置身精品時尚秀場！

23日上午時尚、美容科學生進行綵排，學生們粉墨華麗登場，在柳彥陵等數位老師指導下，花了2個月的時間創作，精采萬分，男女學生們腳踩6吋高跟鞋演出，其中「Elf Awake精靈甦醒」的同學利用衛生紙柔軟、易染色的特性設計服裝，即使衛生紙大量搶購的風潮讓服飾原料漲價，但為了製作更好的作品，同學們仍舊不惜重本地使用；而「七彩美人魚」的服裝更是將安徒生童話故事活靈活現地搬上舞臺。



▲大慶商工畢業成果展，時尚美容科學生以顫慄幻影、宇宙、精靈甦醒、七彩美人魚等主題爭奇鬥豔，精采萬分。（圖／記者唐詠絮攝，2018.03.23）

校長李社源指出，今年日校畢業生604人，進修部89名，在全國技能競賽獲得金牌保送台北科技大學，有近80位同學獲得乙級證照，平均每位畢業生取得2張丙級證照，參加全國技藝競賽獲得金手獎3座，6位體育績優保送國立體育大學，140人次通過大專院校推甄第一階段甄選，表現可說是可圈可點。



▲大慶商工畢業成果展，時尚美容科學生以顫慄幻影、宇宙、精靈甦醒、七彩美人魚等主題爭奇鬥豔，精采萬分。（圖／記者唐詠絮攝，2018.03.23）

李社源同時鼓勵這群學子們，人生是一場馬拉松，不是百米賽跑，成功往往需是長久的努力，在面對人生這場永遠不會重來的賽局，不一定能贏在起跑點，但絕對要能越挫越勇，只要還在跑道上，就必須持續地往前進；同樣的，無論在校園或是職場上，唯有不斷的學習，才能不害怕改變和困難，找到屬於自己發光的舞台！



▲大慶商工畢業成果展，時尚美容科學生以顫慄幻影、宇宙、精靈甦醒、七彩美人魚等主題爭奇鬥豔，精采萬分。（圖／記者唐詠絮攝，2018.03.23）