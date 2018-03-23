林美秀驚爆「無止境休息」　劉冠廷公開認愛10年女友

林美秀光是今年到現在，就已經接了3部電影，雖然嘴巴說不累，但卻突然自爆從今年5月開始將不接戲，而且會無止境的休息，但當媒體問「是不是息影？」時，她又表示「很難講」，透露自己只是覺得年紀大了很想休息，想趁空檔學學做麵包或者做肥皂，是不是為了準備生小孩而休息，她則說「順其自然」，倒是監製李烈表示「美秀是個心很軟的人，只要有朋友找她演，她應該都會答應。」不過林美秀本人比較希望接拍廣告，至於戲劇可以緩緩。

憑《青田街一號》入圍金馬獎最佳新導演的李中，又有新片《喜從天降》開拍，並在今（23）日邀請媒體到台中探班，沒想到參與演出的林美秀和劉冠廷，居然都在現場大爆料，林美秀透露自己將從今年5月份開始「無止境休息」，而劉冠廷更首度公開認愛10年女友孫可芳，當場讓媒體驚訝不已。



▲劉冠廷（左）終於大方承認女友。（圖╱影一製作所，2018.03.23）

至於劉冠廷，以前只願意承認自己有個「圈外女友」，但原來那位圈外女友，就是演員孫可芳，二人日前才被狗仔偷拍到「同居情」，可是仍然沒有公開承認，不過今天劉冠廷倒是相當大方地承認，自己和孫可芳已經交往10年，還開玩笑說已經有狗仔見證了他們的愛情，覺得鬆了一口氣，但二人目前都想要拚事業，因此還沒有結婚的打算。

《喜從天降》由監製李烈、黃江豐，與導演李中繼《青田街一號》之後再度攜手，演員包括柯宇綸、小八、曾之喬、劉冠廷、林美秀、廖峻、方季惟、百白等。柯宇綸和小八飾演一對夫婦，廖峻則是扮演鬼魂，攪亂一池春水，林美秀、方季惟、百白三人化身各懷詭計的豪宅貴婦，曾之喬和劉冠廷則是一搭一唱的冷面殺手與癡情小跟班，但以豪宅為背景的故事，為何會出現鬼魂和殺手？就待觀眾進戲院一探究竟。電影預計年底上映。



▲《喜從天降》有許多實力派演員演出。（圖╱影一製作所，2018.03.23）