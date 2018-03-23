無出席必要 王令麟聲請解除限制出境遭駁回

北院第一次裁定時認為，王令麟擔任參訪團團長，對促進台灣國際商務交流有相當助益，且考察目的是為了了解投資環境，有到場出席而出境的必要，准許暫時解除限制出境，命王提出現金新台幣一億元保證金，並將王責付給選任辯護人謝協昌，由謝陪同王一起出、回國。

涉及行賄案遭限制出境的王令麟，2月13日向北院具狀指出，3月24日至4月1日欲出席國際商港開發計畫，提出越南河靜省人民委員會、經濟區管理處邀請函等文件為佐證，請求暫時解除出境。

（中央社記者蕭博文台北23日電）東森集團總裁王令麟日前以赴越南參加國際商港開發案為由，聲請暫時解除限制出境，雖獲北院二度裁准，也遭高院二度撤銷，北院今天做出第三次裁定，駁回王令麟聲請。

台北地檢署提起抗告，高院撤銷發回，北院第二次裁定，仍准許王令麟暫時解除限制出境。高院21日再度撤銷原裁定，發回北院更裁，北院今天做出第三次裁定。

台北地方法院今天發布新聞稿指出，王令麟聲請暫時出境，雖不會妨礙本案的審理進度，但王令麟前往越南實地考察，並非完全沒有可替代性；王令麟不是東森國際公司的法定負責人，也不是唯一受邀人士。

北院考量，東森國際是上市公司，內部一定有分層負責、管理機制，就投資計畫的資訊蒐集及分析，自得由具相當倉儲營運經驗的部門主管、專業經理人匯集相關資料或出面處理。

新聞稿提到，王令麟可透過網路、視訊、電子郵件等其他方式，即時聯絡取得考察所得資訊，以供東森國際公司日後諮詢之用，北院因此認定王令麟並無親自到場的必要性。

北院指出，雖然替代方式在商務接洽的效果上，與親自實地考察有一定落差，但因王令麟涉犯的交付賄賂罪嫌，涉嫌侵害國家法益重大，若王令麟出境後未再遵期返台接受審判或執行，也嚴重損及國家公益。

北院審酌王令麟因此所受限制的私益，及確保本案後續審理、執行順利進行與維護的公共利益，認繼續對王令麟限制出境、出海及限制住居而無暫時解除的必要，並未違反比例原則，也未逾越必要程度。（編輯：張銘坤）1070323