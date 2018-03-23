墾丁民宿一晚3500變6900？她道歉：烏龍一場

近年墾丁物價過度哄抬引發民眾反感，昨（ 22 ）日有網友在網路控訴，墾丁一家民宿在訂房網公告的房價為 3500 元，電洽後卻翻漲為 6900 元，價差太大讓她怒批「墾丁會臭不是沒原因的！」引發熱議。但該網友今（ 23 ）日又 PO 文致歉，表示是自己搞烏龍搞錯房間，請大家別再誤會業者。

女網友昨在「爆怨公社」發文，表示清明連假想帶孩子到墾丁旅遊，透過訂房網找到一家民宿 4 人房 3500 元、 2 人房 1999 元，認為價格合理、致電給業者準備訂房，未料業者卻告知連假價格為 6900 元，又說訂房網的民宿與本身無關，讓女網友相當傻眼，但業者仍勸她「一樣訂」、有價差會找訂房網負責。但因價差太大，女網友最後仍選擇不訂，並將此事 PO 網抱怨，感嘆難怪墾丁觀光會爛掉，引起眾多網友共鳴。