墾丁民宿一晚3500變6900？她道歉：烏龍一場

近年墾丁物價過度哄抬引發民眾反感，昨（ 22 ）日有網友在網路控訴，墾丁一家民宿在訂房網公告的房價為 3500 元，電洽後卻翻漲為 6900 元，價差太大讓她怒批「墾丁會臭不是沒原因的！」引發熱議。但該網友今（ 23 ）日又 PO 文致歉，表示是自己搞烏龍搞錯房間，請大家別再誤會業者。
女網友昨在「爆怨公社」發文，表示清明連假想帶孩子到墾丁旅遊，透過訂房網找到一家民宿 4 人房 3500 元、 2 人房 1999 元，認為價格合理、致電給業者準備訂房，未料業者卻告知連假價格為 6900 元，又說訂房網的民宿與本身無關，讓女網友相當傻眼，但業者仍勸她「一樣訂」、有價差會找訂房網負責。但因價差太大，女網友最後仍選擇不訂，並將此事 PO 網抱怨，感嘆難怪墾丁觀光會爛掉，引起眾多網友共鳴。
▲女網友出面澄清是自己搞錯館別、房型，請大家別再誤會業者。（圖／翻攝自「爆怨公社」）
不過，就在今日，女網友再度發文澄清，指出是她自己搞錯了，原來民宿業者共有 2 館，1 館是在大灣、4 人房 6900 元，女網友當初看到的 4 人房 3500 元是在位於佳樂水的 2 館，與業者雞同鴨講許久才發現兩人說的是不同館，「幫民宿澄清一下，真是拍謝不好意思！一切都是在搞烏龍」，澄清文一出吸引不少網友關注，認為女網友雖出面道歉，但對業者及墾丁觀光已造成傷害「看起來不是澄清可以解決的了」。