制訂最低工資法公投提案 中選會初審通過

中選會今天再度開會審議其他公投案，黃國昌所提的另一案「制訂最低工資法」，及紀政提的「以台灣為全名申請參加國際運動賽事」2個全國性公民投票案，經審核結果，認為合於規定，將分別函請戶政機關查對提案人。

截至今天，中選會已受理13個全國性公投提案。根據中選會資料，目前已有5案，包括黃國昌提的廢止勞基法修正案，已經通知提案領銜人領取連署人名冊格式，並函請立法院及行政院提出意見書，準備進入第二階段連署。

（中央社記者劉麗榮台北23日電）中央選舉委員會今天表示，時代力量立委黃國昌所提「制訂最低工資法」和紀政的「以台灣為全名申請參加國際運動賽事」兩個公投提案，經審核合於規定，將函請戶政機關查對提案人。

中選會發言人陳朝建說，這兩案都經過聽證會程序釐清相關爭點。

根據規定，戶政機關要在15天內完成提案人查對，看是否符合1879人的提案門檻。完成查對後，才算完成提案階段，進入下一階段的連署。

此外，國民黨副主席郝龍斌所提的「你是否同意政府開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」全國性公民投票案，今天會議決議有舉行聽證會釐清相關爭點的必要，將依法定程序發布公告舉行聽證。

依據公民投票法第10條規定，中選會收到公民投票提案後，應於30日內完成審核，經審核有非全國性公民投票適用事項、提案內容不能瞭解其提案真意或非一案一事項等情形者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點，並協助提案人進行必要補正。（編輯：張均懋）1070323