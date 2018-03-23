控未主動揭露獨董 校友告管中閔與台大

詹晉鑒說，台大預定明天召開臨時校務會議，希望解決校長遴選爭議，但台大1月曾正式聲明，認為蔡明興並不具備不得擔任遴選委員的事由，也對管中閔未主動揭露兼任台灣大獨董及違法兼職110天等違法情事，隻字不提。

詹晉鑒認為，台大故意對管中閔涉犯偽造文書視而不見，召開臨時校務會議恐淪為形式，已無法令台大教授、學生、校友等社會大眾期盼的公義再現。

告發內容並指出，管中閔在台大校長遴選事件前，未主動揭露獨立董事身分，而蔡明興擔任校長遴選委員，明知管中閔是台灣大獨董，卻協助並配合管中閔隱瞞這個非常重要的資訊，已經涉及刑法的使公務員登載不實等偽造文書罪嫌。

台大校長遴選會1月5日選出中央研究院士管中閔為新校長，原訂2月1日上任，後續卻傳出擔任企業獨立董事、論文案等爭議，教育部至今仍未核定管中閔人事。1070323