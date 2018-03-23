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超級鷹派報到 Bolton的世界觀：可轟炸伊朗 可

鉅亨網2018/03/23 15:50
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前聯合國大使約翰博爾頓 John Bolton 是加入川普政府的最新鷹派外交政策員，取代了 H.R. McMaster 擔任國家安全顧問。Bolton 為 2003 年美國入侵伊拉克的激烈支持者，也是右派新聞臺 Fox 新聞頻道的基本名嘴班底，他對伊朗和朝鮮等評論多次引發了爭議。

伊朗與核協議議題

3 月 20 日 - 「我認為這對美國是一個戰略性的失敗，你可以隨時修補邊緣，問題是在豬的嘴唇上塗口紅是否真的會改變外觀，我認為答案顯然是個簡單的 “不”」。

2015 年 3 月 《紐約時報》- 「令人不愉快的事實是，只有像以色列 1981 年襲擊薩達姆在伊拉克的 Osirak 反應爐或 2007 年摧毀由朝鮮設計和建造的敘利亞反應爐的軍事行動才能完成所需的任務。時間非常短暫，但軍事進攻仍然可以成功」。

朝鮮的武器計劃

2 月 28 日 《華爾街日報》 - 「美國對北韓核武器作出首先的打擊是完全合理且「必要」的。鑑於美國在朝鮮情報方面存在差距，我們不應該等到最後一刻」。

3 月 9 日《Fox 新聞》 - 「你怎麼知道北韓人在撒謊？因為他們的嘴唇在動」。

2017 年 9 月《Fox 新聞》 - 「我認為留下的唯一外交選擇是通過有效地讓南方接管它，來結束朝鮮政權」。

中國貿易和台灣政策

3 月 22 日《Fox 新聞》 - 「他們正在竊取我們的知識產權。我們應該呆坐在那裡嗎？當然不會。我是一名自由貿易者，但我認為這意味著當另一個國家不遵守其承諾的時候，這意味著我們會損失慘重」。

2017 年 1 月《華爾街日報》 - 「在上海公報 45 年後，該是時候重溫 “一個中國政策” 並決定美國認為它意味著什麼了。川普曾表示這項政策是可以商議的。談判不應該意味著華盛頓提出要求，北京給予回應」。他也主張加強與台灣的軍事關係。

Bolton 補充說明，認為美國應該解決中國在南亞政策問題上的立場，認為北京應「對造成當前戰略危險的不當行為負責」。

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